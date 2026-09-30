Gripeny mają być wkładem Szwecji w zintegrowaną obronę powietrzną i przeciwrakietową NATO na flance wschodniej. Myśliwce mają zapewnić - jak czytamy w komunikacie „ochronę i bezpieczeństwo” pomocy wojskowej i cywilnej, która trafia na Ukrainę.

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- W ciągu ostatnich czterech lat uczyniliśmy priorytetem współpracę z państwami nordyckimi i bałtyckimi oraz z Polską. Po raz drugi szwedzkie myśliwce będą brać udział w nadzorze przestrzeni powietrznej nad Polską i ochronie przestrzeni powietrznej NATO oraz zapewnieniu dostawy kluczowego wsparcia dla Ukrainy. Wraz z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami w NATO, wzmacniamy bezpieczeństwo Szwecji, Europy i NATO – oświadczył premier Szwecji Ulf Kristersson.

- Szwedzkie i euroatlantyckie bezpieczeństwo jest budowane wspólnie z naszymi sojusznikami. Dostarczając Gripeny wnosimy wkład w obronę NATO i sojuszniczej przestrzeni powietrznej wzdłuż flanki wschodniej, wzmacniamy bezpieczeństwo Szwecji i naszych sojuszników i zabezpieczamy dalsze wsparcie dla Ukrainy, co jest nadrzędnym celem naszej polityki zagranicznej. Polska jest kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw pomocy dla Ukrainy i szwedzki wkład pokazuje, że jesteśmy przygotowani na wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w naszym sąsiedztwie – stwierdziła z kolei szefowa MSZ Szwecji Maria Malmer Stenergard.

- Poważna sytuacja w postaci wielokrotnych naruszeń przestrzeni powietrznej wskazuje na potrzebę wysokiego poziomu gotowości wojskowej wzdłuż wschodniej flanki. Szwedzkie myśliwce wniosą wkład w obronę sojuszniczej przestrzeni powietrznej i ochronę ważnych logistycznych przepływów militarnego wsparcia dla Ukrainy. To wzmocni środki odstraszania NATO i kolektywnej obrony przeciwko zagrożeniom militarnym – mówił z kolei minister obrony Szwecji Pål Jonson.

Szwedzkie myśliwce, które mają pilnować polskiego nieba, będą przez większość czasu stacjonować w Szwecji, a jedynie prowadzić działania w polskiej przestrzeni powietrznej. Będą miały jednak również niewielką, wysuniętą bazę w Polsce.

Szwecja została 32. państwem NATO w 2024 roku. Jest ostatnim jak dotąd krajem, który dołączył do Sojuszu. Szwedzkie myśliwce pilnowały brały już udział w strzeżeniu polskiego nieba w 2025 roku.

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