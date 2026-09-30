„Mamy nadzieję, że irackie siły bezpieczeństwa będą kontynuować wysiłki na rzecz bezpieczeństwa Iraku i powstrzymywania IS (Islamic State – Państwo Islamskie)”– przekazał Pentagon w oświadczeniu. Departament Obrony USA zadeklarował wsparcie szkoleniowe i wywiadowcze dla sił irackich.

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Premier Iraku o zakończeniu misji wojsk USA w tym kraju: Rozpoczął się rozdział naznaczony suwerennością Iraku

W ocenie strony amerykańskiej oficjalne zakończenie operacji po 12 latach „to znak przejścia od okresu wojennej misji koalicji do bardziej normalnej współpracy dwustronnej w obszarze bezpieczeństwa”.

Pentagon w oświadczeniu pisze, że obecnie odpowiedzialność za „wyzwania związane z bezpieczeństwem”, w tym zwalczanie niedobitków Państwa Islamskiego oraz „związanych z Iranem bojówek, podważających iracką suwerenność i stabilność regionu” spoczywa na irackim rządzie.

Premier Iraku Ali Al-Zaidi podczas ceremonii oficjalnego zakończenia misji pod dowództwem USA oświadczył: – Rozpoczął się nowy rozdział, naznaczony suwerennością Iraku, siłą jego instytucji i zrównoważonymi partnerstwami.

Ostateczne wyjście amerykańskiej armii z Iraku zostało uzgodnione w 2024 roku za kadencji prezydenta Joe Bidena i jest realizowane przez administrację jego następcy, Donalda Trumpa. Dochodzi do tego pomimo prowadzonej przez USA od 28 lutego wojny z Iranem. W Iraku działają proirańskie, szyickie milicje, które w przeszłości atakowały m.in. amerykańskie bazy.

Czy po wycofaniu się USA z Iraku tzw. Państwo Islamskie może się odrodzić?

W ostatnich miesiącach w Iraku stacjonowało zaledwie 2,5 tys. amerykańskich żołnierzy, głównie w rejonie kurdyjskiego miasta Irbil oraz w rejonie Bagdadu. W szczytowym momencie amerykańskiej obecności w tym kraju, która rozpoczęła się po wojnie w 2003 roku, żołnierzy USA było w Iraku ponad 170 tys. (taka ich liczba była tam w 2007 roku).

Część przedstawicieli irackich służb bezpieczeństwa ostrzega, że wycofanie sił USA z kraju niesie ze sobą ryzyko odrodzenia się tzw. Państwa Islamskiego. W latach 2014-2015 dżihadyści utworzyli kalifat, który obejmował ok. 1/3 terytorium Iraku, a także dużą część Syrii. Mimo że „kalifat”, stworzony przez tę grupę na podbitych terenach, upadł niemal dekadę temu, IS nadal utrzymuje sieć uśpionych komórek. W szczytowym okresie swojej działalności, czyli około 2015 r., bojownicy kontrolowali jedną trzecią terytorium Iraku i zabili tysiące ludzi. Do 2019 roku IS kontrolowało także znaczne terytorium w Syrii. W szczytowym momencie „kalifat” obejmował terytorium zbliżone do terytorium Wielkiej Brytanii, na którym mieszkało kilka milionów ludzi. Tzw. Państwo Islamskie zdobyło m.in. Mosul, drugie co do wielkości państwo w Iraku.