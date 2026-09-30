37-letnia Ashley Flynn, nauczycielka i trenerka siatkówki, zginęła 16 lutego 2026 r. w swoim domu w Tipp City w stanie Ohio. Kobieta w trakcie snu została dwa razy śmiertelnie postrzelona w tył głowy. Zdaniem oskarżycieli mordercą był jej mąż, 40-letni Caleb Flynn. Mężczyzna po zabójstwie miał zainscenizować włamanie do domu, a śledczym tłumaczyć, że zastrzelenia żony dokonał włamywacz.

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Caleb Flynn uznany za winnego zabójstwa swojej żony

Ława przysięgłych uznała, że Caleb Flynn jest winny popełnienia wszystkich dziewięciu zarzucanych mu czynów, w tym morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, zabójstwa, zabójstwa z premedytacją, napaści z premedytacją i manipulowania dowodami.

Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wyrok w sprawie ma zapaść 5 października.

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Wiadomości wymieniane między oskarżonym a kochanką ważnym dowodem w sprawie

Prokuratorzy zarzucili Flynnowi zamordowanie żony i zainscenizowanie miejsca zbrodni, a jako motyw wskazali romans z 24-letnią obecnie kobietą. Ich zdaniem mężczyzna bał się konsekwencji rozwodu w postaci m.in. utraty opieki nad dwoma córkami, a także utraty „lukratywnej” posady w rodzinnej firmie żony oraz pozycji lidera wspólnoty religijnej.

Alleigha Botner, dawna kochanka oskarżonego, była jednym z 40 świadków wezwanych przez oskarżycieli i zeznających w sprawie. Mężczyzna miał poznać ją w 2022 r., gdy pracowała w jego kościele. Ich romans miał trwać ponad rok. Jednym z kluczowych dowodów w sprawie przedstawionym przez prokuraturę okazało się 107 tys. wiadomości wymienianych przez Flynna i jego kochankę.

Jednak według obrońcy 40-latka w sprawie brakuje konkretnych dowodów, a te o niewierności nie stanowią jego zdaniem dowodów morderstwa. Śledczy nigdy nie odnaleźli też broni.

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Caleb Flynn był uczestnikiem „American Idol”

Caleb Flynn w 2013 r. wziął udział w 12. edycji programu „American Idol”. Śpiewał przed jury w składzie Mariah Carey, Nicki Minaj i Randy Jackson. Wystąpił w telewizyjnych przesłuchaniach i otrzymał „złoty bilet” do Hollywood, ale nigdy nie dotarł do głównego etapu konkursu.

– Muzyka to wszystko, co znam, po to żyję i kocham śpiewać, dlatego wziąłem udział w castingach – powiedział Flynn na nagraniach zaprezentowanych w programie, które cytuje BBC. – Może moja żona też trochę mnie do tego namówiła – dodał.