37-letnia Ashley Flynn, nauczycielka i trenerka siatkówki, zginęła 16 lutego 2026 r. w swoim domu w Tipp City w stanie Ohio. Kobieta w trakcie snu została dwa razy śmiertelnie postrzelona w tył głowy. Zdaniem oskarżycieli mordercą był jej mąż, 40-letni Caleb Flynn. Mężczyzna po zabójstwie miał zainscenizować włamanie do domu, a śledczym tłumaczyć, że zastrzelenia żony dokonał włamywacz.

Reklama Reklama

Caleb Flynn uznany za winnego zabójstwa swojej żony

Ława przysięgłych uznała, że Caleb Flynn jest winny popełnienia wszystkich dziewięciu zarzucanych mu czynów, w tym morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, zabójstwa, zabójstwa z premedytacją, napaści z premedytacją i manipulowania dowodami.

Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wyrok w sprawie ma zapaść 5 października.

Wiadomości wymieniane między oskarżonym a kochanką ważnym dowodem w sprawie

Prokuratorzy zarzucili Flynnowi zamordowanie żony i zainscenizowanie miejsca zbrodni, a jako motyw wskazali romans z 24-letnią obecnie kobietą. Ich zdaniem mężczyzna bał się konsekwencji rozwodu w postaci m.in. utraty opieki nad dwoma córkami, a także utraty „lukratywnej” posady w rodzinnej firmie żony oraz pozycji lidera wspólnoty religijnej.

Alleigha Botner, dawna kochanka oskarżonego, była jednym z 40 świadków wezwanych przez oskarżycieli i zeznających w sprawie. Mężczyzna miał poznać ją w 2022 r., gdy pracowała w jego kościele. Ich romans miał trwać ponad rok. Jednym z kluczowych dowodów w sprawie przedstawionym przez prokuraturę okazało się 107 tys. wiadomości wymienianych przez Flynna i jego kochankę.

Jednak według obrońcy 40-latka w sprawie brakuje konkretnych dowodów, a te o niewierności nie stanowią jego zdaniem dowodów morderstwa. Śledczy nigdy nie odnaleźli też broni.

Caleb Flynn był uczestnikiem „American Idol”

Caleb Flynn w 2013 r. wziął udział w 12. edycji programu „American Idol”. Śpiewał przed jury w składzie Mariah Carey, Nicki Minaj i Randy Jackson. Wystąpił w telewizyjnych przesłuchaniach i otrzymał „złoty bilet” do Hollywood, ale nigdy nie dotarł do głównego etapu konkursu.

– Muzyka to wszystko, co znam, po to żyję i kocham śpiewać, dlatego wziąłem udział w castingach – powiedział Flynn na nagraniach zaprezentowanych w programie, które cytuje BBC. – Może moja żona też trochę mnie do tego namówiła – dodał.