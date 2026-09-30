Deweloper opublikował pierwsze sprawozdanie finansowe po powrocie na giełdę w lipcu. Skonsolidowane przychody wzrosły o 50 proc., do 727 mln zł, zysk operacyjny o 26 proc., do 127 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 25 proc., do 102,5 mln zł (1,06 zł na papier).

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Większy udział lokali przystępnych cenowo w przekazaniach

Robyg stoi na dwóch nogach. Buduje i sprzedaje mieszkania nabywcom indywidualnym oraz świadczy usługi, głównie generalnego wykonawcy dla platformy PRS Vantage Rent.

Przychody z działalności deweloperskiej wzrosły o 23 proc. do 381 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o prawie 10 proc., do 106,6 mln zł – rentowność wyniosła prawie 28 proc. wobec 31,4 proc. rok wcześniej. Robyg wydał w I półroczu klucze do 621 lokali, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej (w tym 53 lokale z projektów joint venture konsolidowanych metodą pełną i 130 lokali ujmowanych metodą praw własności). W tym roku firma przekazywała mieszkania z większym udziałem segmentu średniego oraz przystępnego cenowo, a w zeszłym dominowały projekty premium i ze średniej półki, stąd spadek marży.

Przychody z generalnego wykonawstwa wzrosły o 41 proc., do 222 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 29 proc., do 13 mln zł.

W I półroczu Robyg podpisał 1255 umów przedwstępnych i deweloperskich, notując wzrost o 31 proc. Cel na cały 2026 r. to znalezienie nabywców na 2,8-3 tys. lokali (wobec 2,51 tys. w 2025 r.), a w średnim terminie wzrost sprzedaży do 4,5-5 tys. rocznie.

Na koniec czerwca w ofercie było 2,33 tys. mieszkań, z czego 124 gotowych, a w banku ziemi parcele pod budowę 18 tys. mieszkań.

Robyg: marża brutto z działalności deweloperskiej satysfakcjonująca

– Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne są najlepszym potwierdzeniem zaufania, jakim klienci obdarzają markę Robyg. W I półroczu znacząco zwiększyliśmy liczbę podpisanych umów deweloperskich oraz przekazań mieszkań, notując wzrosty we wszystkich kluczowych wskaźnikach. Uruchamiamy kolejne inwestycje w największych miastach Polski i konsekwentnie realizujemy ambitne cele sprzedaży na 2026 r. Naszym priorytetem pozostaje dostarczanie mieszkań o wysokiej jakości, w dobrych lokalizacjach i z wartością, która buduje długoterminowe zaufanie klientów do marki – skomentował prezes Eyal Keltsh.

– Szczególnie istotne jest dla nas połączenie wzrostu skali działalności z utrzymaniem zdrowych parametrów rentowności. Satysfakcjonująca marża brutto ze sprzedaży deweloperskiej pokazuje, że rozwijamy działalność w sposób zdyscyplinowany, dbając nie tylko o liczbę realizowanych projektów, ale również o ich jakość ekonomiczną – powiedziała Marta Hejak, wiceprezeska ds. finansowych. – Kapitał pozyskany w IPO wzmacnia nasze możliwości finansowania zakupu gruntów i realizacji kolejnych inwestycji mieszkaniowych. Rozbudowując bank ziemi, koncentrujemy się na projektach, które pozwolą zwiększać skalę działalności przy zachowaniu satysfakcjonującej rentowności – dodała.

Robyg pozyskał z IPO około 400 mln zł. Wartość całej oferty opiewała na prawie 1,2 mld zł.