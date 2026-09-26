To efekt nowelizacji ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 17 października 2025 r. Zgodnie z nowymi przepisami deweloper od 2 października ma przekazywać informacje o przynależności do grupy kapitałowej, planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, liczbie lokali, nazwie inwestycji, a także takie parametry jak cena domu czy mieszkania, powierzchnia użytkowa, liczba pokoi, kondygnacja lokalu oraz liczbę kondygnacji budynku.

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– Dane i informacje będą mogły być przekazywane przez deweloperów na trzy sposoby, tj. za pośrednictwem formularza dostępnego po zalogowaniu dewelopera do Portalu DFG, poprzez przekazanie plików wsadowych w Portalu DFG oraz z wykorzystaniem usług (API), po uprzednim dostosowaniu systemów informatycznych dewelopera i przeprowadzeniu integracji z Ewidencją DFG. Wskazane sposoby przekazywania danych (za pośrednictwem formularzy i plików wsadowych) nie będą wymagały od deweloperów żadnych zmian technicznych. W przypadku formularzy każde pole będzie odpowiednio opisane, co umożliwi ich intuicyjne i sprawne wypełnienie. W konsekwencji planowane zmiany nie powinny powodować znaczących trudności po stronie deweloperów – ocenia Damian Ziąber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zarządza DFG.

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Ważna zmiana dla dewelopera, a może umknąć

– Mam wrażenie, że ta zmiana, bardzo istotna z punktu widzenia deweloperów wchodzi po cichu, niemal niezauważona. Dochodzi sporo nowych danych, które trzeba będzie przekazywać do Ewidencji DFG, a czasu na przygotowanie się do ich wdrożenia i raportowania jest mało. Przy czym nie chodzi wyłącznie o kolejne pola do uzupełnienia w systemie. Jeżeli deweloper nie przekaże wymaganych informacji w terminie, DFG informuje o tym bank lub kasę prowadzącą mieszkaniowy rachunek powierniczy. Wypłata środków z rachunku zostaje wówczas wstrzymana do czasu uzupełnienia danych. Dla inwestycji finansowanej z bieżących wypłat z rachunku powierniczego to może być bardzo odczuwalna konsekwencja – mówi radca prawny, Przemysław Dziąg, ekspert rynku nieruchomości.

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Portal Dom z cenami mieszkań i domów

Dane są potrzebne DFG do uruchomienia Portalu Dom, co powinno nastąpić 2 kwietnia 2027 r.. Portal ma dostarczyć poszukującym mieszkań czy domów rzetelnych informacji o aktualnych cenach transakcjach z rynku pierwotnego i wtórnego. Informacje z tego drugiego udostępni Krajowa Administracja Skarbowa.

– Wyniki będzie można zawężać według lokalizacji, charakterystyki nieruchomości lub transakcji oraz okresu. To może być naprawdę duża zmiana jakościowa. W jednym systemie spotkają się informacje o rzeczywistych transakcjach na rynku pierwotnym i wtórnym, a nie wyłącznie ceny ofertowe. Co więcej, w przypadku części rynku dane mają trafiać do systemu praktycznie na bieżąco, z ustawowym terminem do siedmiu dni. Paradoksalnie więc zmiana, która dziś nie budzi wielkiego zainteresowania, może być pierwszym krokiem do stworzenia systemu, który za kilka miesięcy bardzo mocno zmieni dostęp do informacji o rzeczywistych cenach mieszkań w Polsce – uważa Przemysław Dziąg.