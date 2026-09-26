Żołnierze włoskich sił zbrojnych przy czołgu podstawowym C1 Ariete podczas ćwiczeń NATO Iron Spear 2026 na poligonie Ādaži na Łotwie, 18 maja
Według informacji rzymskiego Ministerstwa Obrony, ich pojazd znalazł się pod ostrzałem z karabinu maszynowego zamontowanego na włoskim transporterze opancerzonym Dardo, który również brał udział w ćwiczeniach. Do zdarzenia doszło w bazie w pobliżu miejscowości Ādaži.
„Doszło do incydentu z udziałem czterech żołnierzy armii włoskiej należących do 11. Pułku Bersalierów, biorących udział w misji Wysuniętych Sił Lądowych NATO (FLF) na Łotwie” – czytamy w komunikacie włoskiego ministerstwa obrony.
Dokładne okoliczności incydentu nie są jeszcze znane. Rannych przewieziono do szpitala do Rygi. Resort obrony poinformował, że życiu żadnego z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Wojsko wszczęło dochodzenie mające na celu wyjaśnienie dokładnego przebiegu zdarzeń.
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Włochy utrzymują na Łotwie kontyngent liczący ponad 300 żołnierzy, wchodzących w skład międzynarodowej brygady. W bazie łotewskiej armii w Ādaži stacjonują żołnierze z kilkunastu państw. Zadaniem wielonarodowej brygady NATO jest ochrona północno-wschodniej flanki Sojuszu, w szczególności przed ewentualnym atakiem Rosji na państwa bałtyckie.
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