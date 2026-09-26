Według informacji rzymskiego Ministerstwa Obrony, ich pojazd znalazł się pod ostrzałem z karabinu maszynowego zamontowanego na włoskim transporterze opancerzonym Dardo, który również brał udział w ćwiczeniach. Do zdarzenia doszło w bazie w pobliżu miejscowości Ādaži.

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Ranni podczas ćwiczeń NATO przewiezieni do szpitala

„Doszło do incydentu z udziałem czterech żołnierzy armii włoskiej należących do 11. Pułku Bersalierów, biorących udział w misji Wysuniętych Sił Lądowych NATO (FLF) na Łotwie” – czytamy w komunikacie włoskiego ministerstwa obrony.

Dokładne okoliczności incydentu nie są jeszcze znane. Rannych przewieziono do szpitala do Rygi. Resort obrony poinformował, że życiu żadnego z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Wojsko wszczęło dochodzenie mające na celu wyjaśnienie dokładnego przebiegu zdarzeń.

Włochy utrzymują na Łotwie kontyngent liczący ponad 300 żołnierzy, wchodzących w skład międzynarodowej brygady. W bazie łotewskiej armii w Ādaži stacjonują żołnierze z kilkunastu państw. Zadaniem wielonarodowej brygady NATO jest ochrona północno-wschodniej flanki Sojuszu, w szczególności przed ewentualnym atakiem Rosji na państwa bałtyckie.