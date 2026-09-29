Pete Hegseth
Hegseth ma wystąpić przed setkami młodszych oficerów i żołnierzy, przedstawiając swoje najważniejsze priorytety dotyczące funkcjonowania amerykańskich sił zbrojnych. Według dwóch przedstawicieli administracji, którzy zastrzegli anonimowość, sekretarz obrony zapowie redukcję liczby stanowisk dla generałów i admirałów o 20 proc.
Chodzi o stanowiska zajmowane przez oficerów od stopnia jednogwiazdkowego do czterogwiazdkowego. Plan zakłada więc redukcję większą niż minimum 10 proc., które Hegseth zapowiadał w ubiegłym roku.
Zmiany nie mają oznaczać masowych zwolnień obecnych dowódców. Według jednego z urzędników część przyszłych stanowisk ma zostać przypisana do niższych stopni, a inne etaty zostaną całkowicie zlikwidowane.
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Od objęcia stanowiska Hegseth podejmuje działania mające zmienić strukturę Departamentu Obrony. W ostatnim czasie zwalniał wysokich rangą oficerów i ingerował również w kwestie związane z polityką kadrową.
W ubiegłym roku sekretarz obrony nakazał ograniczenie o 20 proc. liczby oficerów w stopniu czterogwiazdkowym. Obecna zapowiedź ma objąć szerszą grupę stanowisk generalskich i admiralskich.
Środowe wystąpienie w Quantico odbędzie się rok po tym, jak Hegseth przemawiał w tym samym miejscu do najwyższych rangą przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych. Krytykował wówczas m.in. – jak określał ich – „otyłych generałów” oraz inicjatywy związane z różnorodnością w armii.
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W ubiegłym roku w Quantico przemawiał również prezydent Donald Trump. Sugerował wówczas możliwość wykorzystywania rozmieszczenia wojsk w amerykańskich miastach jako formy szkolenia armii.
Reuters zwraca uwagę na nietypową formę ubiegłorocznego spotkania. Najwyżsi rangą dowódcy amerykańskich sił zbrojnych zostali wówczas wezwani do Quantico z krótkim wyprzedzeniem, a wydarzenie przyciągnęło uwagę ze względu na bezpośredni sposób wypowiedzi Hegsetha i Trumpa.
Podczas wystąpienia Hegseth bronił decyzji o odwołaniu wysokich rangą dowódców, w tym najwyższego rangą amerykańskiego generała, który jest czarnoskóry, oraz dowodzącej Marynarką Wojenną admirał. Twierdził, że odwołani oficerowie byli częścią – w jego ocenie – niewłaściwie funkcjonującej kultury w armii.
Sekretarz obrony wezwał wówczas również innych dowódców do odejścia, jeśli nie zgadzają się z kierunkiem zmian, które zamierza wprowadzić w Pentagonie.
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