W poniedziałek portal Wirtualna Polska ujawnił, że do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Złożył je sędzia Sławomir Patyra. W zawiadomieniu podniesiono, że Święczkowski „wyznaczał składy orzekające z pominięciem ustawy, by wpływać na treść wyroków”.

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Trybunał Konstytucyjny: działanie o charakterze osobistym i odwetowym

Tego samego dnia na stronie TK opublikowano komunikat, w którym zapewniono, że „Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, a wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy Trybunału podejmowane są przez niego na podstawie przepisów prawa”. Jednocześnie zwrócono uwagę na czas i okoliczności złożenia zawiadomienia przez sędziego Sławomira Patyrę. „Nastąpiło ono bezpośrednio po podjęciu przez Prezesa TK działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego m.in. wobec sędziego Sławomira Patyry w związku z odmową wykonywania obowiązków sędziowskich, w tym udziału w orzekaniu w wyznaczonych składach i posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. W tych okolicznościach złożenie zawiadomienia może być postrzegane jako działanie o charakterze osobistym i odwetowym, stanowiące próbę podważenia działań Prezesa TK podjętych w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Trybunału” – napisano w komunikacie.

Chodzi o wszczęte przez Święczkowskiego w ubiegłym tygodniu postępowanie wobec trojga sędziów Trybunału: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry. Sędziowie ci złożyli do prokuratury zawiadomienie w sprawie niedopuszczenia do orzekania sędziów TK wybranych przez Sejm. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty dyrektorce TK i komendantowi Straży Trybunalskiej. W odpowiedzi Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec całej trójki i zagroził im złożeniem z urzędu nie tylko za zawiadomienie prokuratury, ale też za odmowę sędziów w orzekaniu i w Zgromadzeniu Ogólnym.

Sławomir Patyra: nie mam do pana Święczkowskiego żadnego stosunku osobistego

Do zarzutów o działanie o charakterze osobistym i odwetowym odniósł się we wtorek sędzia Patyra. W rozmowie z portalem Onet.pl stwierdził, że dziwi go przekonanie prezesa Święczkowskiego, iż jego działania związane z zawiadomieniem o potencjalnym przestępstwie mają podłoże osobiste. – Muszę powiedzieć wprost: nie mam do pana Święczkowskiego żadnego stosunku osobistego. Taki mam wyłącznie do mojej rodziny i do prawa – zaznaczył sędzia.

Jako mocno chybione ocenił też zarzuty dotyczące odwetu za wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. – O tym, że mam mieć zarzuty dyscyplinarne, dowiedziałem się w czwartek. Zawiadomienie do prokuratury złożyłem w poniedziałek rano, więc na analizę zakończonych spraw w trybunale został mi piątek, bo w weekendy w TK nie ma dostępu do akt – wyjaśnił. Jak przy tym zauważył, w zawiadomieniu do prokuratury analiza obejmuje okres od stycznia do maja. – Nikt nie byłby w stanie tego w jeden dzień przygotować. Mówiąc szczerze, ja nad tym zawiadomieniem pracowałem niemal miesiąc, dlatego oskarżenia prezesa trybunału, że niby „biorę odwet”, są dla mnie co najmniej dziwne – wskazuje sędzia.