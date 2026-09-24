Zapowiedź wszczęcia postępowania padła w czwartek na antenie Radia Wnet. – Podpiszę dzisiaj postanowienie o wszczęciu postępowania wobec trojga nowych sędziów, pani sędzi Bentkowskiej, pana sędziego Szostaka i pana sędziego Patyry, które zakończy się postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do nich i być może złożeniem z urzędu – ogłosił prezes TK, Bogdan Święczkowski.

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TK: postępowanie może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem

Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie TK, „Bogdan Święczkowski, działając na wniosek jednego z sędziów, wszczął dzisiaj postępowanie mogące się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Magdaleny Bentkowskiej, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyry”.

TK podał, że „postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności wskazanych we wniosku m.in. złożenia przez dwójkę sędziów zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie przez pracowników TK oraz niewykonywania obowiązków sędziowskich poprzez odmowę orzekania i uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK”.

W komunikacie wyjaśniono, że ocena zasadności przedstawionych okoliczności i ewentualnych zarzutów zostanie dokonana w toku postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego, a następnie przez sąd dyscyplinarny. Jak zaznaczono, postępowanie to może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego w postaci złożenia sędziów TK z urzędu.

Spór o ślubowanie sędziów wybranych przez Sejm

Przypomnijmy, iż Sejm obecnej kadencji przez ponad dwa lata nie obsadzał wakatów powstających w Trybunale Konstytucyjnym. Dopiero w marcu wybrał sześcioro sędziów TK – Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. 1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka – której prezydent nie zaprosił – postanowiła ślubować „wobec prezydenta”, ale w obecności Marszałka Sejmu. Ślubowanie ponownie złożyli wówczas też sędziowie Bentkowska i Szostek. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta RP. Tego ślubowania nie uznaje prezydent i prawa strona sceny politycznej, a prezes TK odmówił dopuszczenia owej czwórki do orzekania.

W czerwcu na sędziego TK został wybrany Sławomir Patyra, od którego prezydent odebrał pod koniec lipca ślubowanie. Sędzia oświadczył jednak, że nie będzie uczestniczył w jakichkolwiek procedurach związanych z orzekaniem w TK do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.

W środę 23 września prokuratura poinformowała, że w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czworga osób wybranych na sędziów TK, zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszeli Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofia H. oraz komendant Straży Trybunalskiej Piotr P.