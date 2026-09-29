Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao

Profesjonalne zarządzanie inwestycjami przez lata pozostawało rozwiązaniem przeznaczonym głównie dla klientów zamożnych. Biuro Maklerskie Pekao zmienia ten model. Dzięki usłudze Portfel+ klienci mogą korzystać z usług profesjonalnych zarządzających już od 5 tys. zł. To pierwsze na polskim rynku rozwiązanie, które udostępnia usługę zarządzania portfelem inwestycyjnym zarówno w segmencie klientów masowych, jak i zamożnych, demokratyzując dostęp do profesjonalnego inwestowania.

Wiele z osób decydujących się na oszczędzanie chce, aby ich środki pracowały efektywniej niż na tradycyjnych depozytach. Jednak brak wiedzy, czasu lub obawa przed popełnieniem błędu sprawiają, że znaczna część z nich nie czuje się na siłach, aby inwestować samodzielnie. Odpowiedzią na te potrzeby jest Portfel+, usługa zarządzania portfelem inwestycyjnym oferowana właśnie przez Biuro Maklerskie Pekao.

Szersza grupa odbiorców

– Portfel+ to rozwiązanie, które otwiera dostęp do profesjonalnego zarządzania inwestycjami klientom, dla których do tej pory tego typu usługi były poza zasięgiem. Dzięki obniżeniu progu wejścia do 5 tys. zł przenosimy model zarządzania aktywami, dotychczas kojarzony głównie z klientami zamożnymi, do znacznie szerszej grupy odbiorców. Klient nie musi samodzielnie analizować sytuacji na rynkach, wybierać funduszy czy monitorować inwestycji. Za te działania odpowiada zespół profesjonalnych zarządzających – wyjaśnia Wojciech Bogacki, dyrektor Biura Usług Inwestycyjnych w Biurze Maklerskim Pekao.

Portfel+ stworzono z myślą o osobach, które chcą inwestować, ale oczekują prostego i wygodnego rozwiązania. To propozycja zarówno dla klientów deponujących swoje środki na lokatach, jak i dla tych, którzy nie mają wystarczającej wiedzy inwestycyjnej lub po prostu nie mają czasu. Na początku współpracy z BM Pekao klient podejmuje jedną kluczową decyzję: wybiera strategię inwestycyjną dopasowaną do swojego profilu. Następnie za realizację strategii odpowiadają już eksperci.

Do dyspozycji klientów przygotowano cztery strategie inwestycyjne różniące się poziomem ryzyka i potencjałem inwestycyjnym. Portfele budowane są z wykorzystaniem funduszy Pekao TFI oraz funduszy indeksowych inPZU z ekspozycją zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny.

Ankieta MIFID

Kluczowym elementem procesu jest ankieta MIFID, która pozwala określić wiedzę inwestycyjną klienta, jego doświadczenie, cele inwestycyjne oraz skłonność do ryzyka. To właśnie na podstawie jej wyników prezentowane są strategie dla danego klienta. W rezultacie profesjonalne inwestowanie dostępne jest szerzej niż kiedykolwiek. Dzięki minimalnej wpłacie wynoszącej 5 tys. zł BM Pekao przełamuje jedną z najważniejszych barier na rynku inwestycyjnym. Usługa zarządzania portfelem, dotychczas kojarzona przede wszystkim z ofertą dla klientów zamożnych, staje się dostępna dla znacznie szerszego grona inwestorów. To kolejny krok w demokratyzacji profesjonalnego inwestowania i udostępnianiu zaawansowanych rozwiązań finansowych zarówno klientom masowym, jak i premium.

Co ważne, klienci zachowują pełną przejrzystość inwestycji. Mogą na bieżąco śledzić wartość i skład portfela, historię transakcji oraz korzystać z miesięcznych raportów zawierających komentarze zarządzających. Biuro Maklerskie Pekao odpowiada za analizę rynków, dobór funduszy, realizację transakcji, monitoring ryzyka i dostosowywanie struktury portfela do aktualnej sytuacji rynkowej.

Założenie produktu Portfel+ jest wyjątkowo proste i intuicyjne. Klient może wypełnić ankietę MIFID, wybrać strategię i podpisać umowę w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay lub w placówce banku. Cały proces nie wymaga dokumentów papierowych. Po wpłacie środków zarządzanie portfelem przejmują eksperci z Biura Maklerskiego Pekao.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao