Od 2017 roku na szkockiej wyspie Tanera Mòr odrestaurowano ponad 50 budynków i posadzono ponad 100 tys. drzew
Tanera Mòr to największa z wysp archipelagu Summer Isles położonego u północno-zachodnich wybrzeży Szkocji. Kiedy Wace przejął ją w 2017 r., można było odnieść wrażenie, że wyspa umiera – pisze The Times of India. W tamtym czasie wiele historycznych budynków było zniszczonych, a znaczna część terenu zarosła. Drastycznie spadła też liczba mieszkańców. Wyspa przed wiekami była ważnym szkockim ośrodkiem przemysłu śledziowego, jednak z czasem biznes zaczął podupadać, co wpłynęło na zwiększenie migracji.
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Po zakupie wyspy miliarder zdecydował się nie tylko odrestaurować zabudowania, lecz także odtworzyć dawną społeczność, tradycyjne rzemiosło i utworzyć nowe miejsca pracy. Na Tanera Mòr odnowiono już ponad 50 budynków, w tym zabytkowe domy i inne historyczne obiekty. Powstało też około 7 km dróg, a także nowe ścieżki i infrastruktura.
Duży nacisk położono na odbudowę przyrody. Posadzono ponad 100 tys. drzew, setki rodzimych roślin wodnych, utworzono 8 stawów i przywrócono do użytkowania ponad 11 hektarów dawnych gruntów rolnych. Odtwarzane są również sady, pastwiska oraz naturalne siedliska.
Projekt zakłada także powrót do tradycyjnego rzemiosła związanego z tym regionem. W związku z tym odrestaurowano dwa historyczne kutry śledziowe oraz krosno, które służy obecnie do produkcji tweedu. Organizowane są też warsztaty związane m.in. z szyciem żagli, wypiekiem chleba, sztuką, pisaniem, układaniem kwiatów oraz gospodarowaniem gruntami.
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Na Tanerze powstały również przestrzenie wspólne: pub, kaplica, kino, pracownia artystyczna, siłownia, sauna oraz kuchnia. Na wyspie może jednocześnie pracować i przebywać około 150 osób. Ponad 60 proc. zatrudnionych pochodzi z regionu Scottish Highlands. Na wyspie prowadzony jest też program pobytów regeneracyjnych dla pracowników z sektorów publicznych, w tym dla służby zdrowia, policji i sił zbrojnych. Skorzystało z niego już ponad 1300 osób.
W 2020 r. wyspa została przekazana fundacji charytatywnej, a projekt rozszerzono na sąsiedni region Coigach. W 2024 r. lokalna organizacja społeczna otrzymała ponad 3 tys. hektarów gruntów na stałym lądzie.
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