U wybrzeży Sycylii odkryto wrak rzymskiego statku sprzed ponad 2 tys. lat
Jak donosi BBC, wrak odkryto w pobliżu Mazara del Vallo na Sycylii. Według włoskiego ministerstwa kultury statek pochodzi z II lub I wieku p.n.e. Ma około 21 metrów długości i 6 metrów szerokości. Na jednostkę jako pierwszy natrafił rybak i freediver Giacomo De Mola. Podczas obserwacji dna morskiego zauważył na ekranie urządzenia obiekt przypominający dużą skałę. Gdy zanurkował, zobaczył setki starożytnych amfor.
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Ceramiczne naczynia (amfory) służyły w starożytności do przechowywania i transportowania wina, oliwy i zboża. Wiele z nich zachowało się w bardzo dobrym stanie. Po zgłoszeniu znaleziska na miejsce skierowano specjalistycznych nurków z jednostki włoskich karabinierów zajmującej się ochroną dziedzictwa kulturowego.
W dalszej kolejności stanowisko zostanie zabezpieczone, a eksperci mają zamiar przeprowadzić szczegółowe badania wraku. Chcą ustalić nie tylko historię jednostki, ale również dokładny rodzaj przewożonego ładunku.
Podobne odkrycia na Morzu Śródziemnym nie są rzadkością. W 2023 r. znaleziono inny rzymski statek wypełniony amforami, a w 2018 r. u wybrzeży Bułgarii odkryto grecki statek handlowy sprzed ponad 2400 lat.
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