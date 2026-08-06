– Wierzbówka kiprzyca to jeden z najbardziej charakterystycznych kwiatów tatrzańskiego lata. Kiedy zakwita masowo, całe polany zmieniają kolor na różowy – powiedział PAP przewodnik i edukator Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Jak wyjaśnił, wierzbówka jest gatunkiem, który dobrze rozwija się na terenach związanych z dawną gospodarką pasterską.

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Dzisiejszy krajobraz Hali Gąsienicowej ukształtowała gospodarka pasterska

Hala Gąsienicowa przez stulecia była użytkowana pastersko, a wypas owiec stał się jednym z elementów kształtujących tutejszy krajobraz. Zaczął jednak stopniowo zanikać po utworzeniu TPN w 1954 r. Gospodarka pasterska na tatrzańskich halach trwała jeszcze do końca lat 70. XX wieku. Na Hali Gąsienicowej owce nie są obecne od ponad 50 lat. Na kilku tatrzańskich polanach wciąż prowadzi się tzw. wypas kulturowy, którego celem jest m.in. zachowanie tradycyjnego charakteru górskich polan.

– Hala Gąsienicowa ma bardzo ciekawą historię związaną z pasterstwem, a jej obecny wygląd jest również efektem wielowiekowej działalności człowieka – zaznaczył Zając.

TPN apeluje, aby nie schodzić ze szlaków

Wierzbówka kiprzyca jest wieloletnią rośliną zielną o charakterystycznych różowopurpurowych kwiatach zebranych w smukłe kwiatostany. W Tatrach zakwita zwykle na przełomie lipca i sierpnia, a jej duże skupiska tworzą efektowne barwne plamy na górskich polanach i wśród traw i kosodrzewin.

Tatrzański Park Narodowy przypomina turystom, aby podczas fotografowania kwitnących roślin nie schodzili ze szlaków i nie deptali roślinności. Hala Gąsienicowa należy do najczęściej odwiedzanych miejsc w polskich Tatrach, a prowadzące na nią szlaki są szczególnie popularne w okresie wakacyjnym.

Można tam dotrzeć m.in. z Kuźnic szlakiem niebieskim przez Boczań i Przełęcz między Kopami lub szlakiem żółtym przez Dolinę Jaworzynki. Popularna jest również trasa z Brzezin przez Dolinę Suchej Wody prowadząca szlakiem czarnym. Z Hali Gąsienicowej można następnie wyruszyć m.in. na Kasprowy Wierch, Świnicę, na Zawrat oraz na Kościelec.