Premier Ukrainy Serhij Korecki poinformował w środę, że całkowite koszty wojny wyniosą w tym roku w Ukrainie 155 mld dol., a Kijów stara się zlikwidować dziurę finansową w wysokości 27 mld dol., aby zapewnić sobie możliwość prowadzenia aktywnych działań bojowych na początku 2027 r..

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Koszty wojny na Ukrainie w 2026 r.. Jest luka w budżecie

– Całkowity koszt wojny w 2026 r. wyniesie 155 mld dol.. Liczba ta nie pojawiła się dopiero teraz i nie jest nowością. Już w lutym 2026 r. podczas spotkania w Ramstein ówczesne kierownictwo ministerstwa obrony przedstawiło ją naszym partnerom. Kwota 155 mld dol. została ponownie odnotowana w dokumencie „Strategia finansowa”, który rząd jeszcze w marcu 2026 r. przedłożył UE w ramach dialogu dotyczącego uzyskania pożyczki na wsparcie Ukrainy (Ukraine Support Loan) – zacytowała agencja Interfax-Ukraina wypowiedź Koreckiego dla dziennikarzy.

Co składa się na na obronność Ukrainy?

Premier podkreślił, że kwota 155 mld dol. składa się ze środków budżetowych oraz pozabudżetowej pomocy materiałowo-technicznej, która obejmuje pociski, sprzęt i inne uzbrojenie, przekazywane przez partnerów. Są to na przykład rakiety PAC-2 lub PAC-3 do systemu obrony powietrznej Patriot.

Korecki zaznaczył, że z tej kwoty brakuje obecnie 27 mld dol., co stanowi deficyt w finansowaniu potrzeb obronnych na bieżący rok.

Jak Kijów planuje pokryć deficyt?

„Z tych 27 mld dol. rząd planuje pokryć około 7 mld dol. dzięki oszczędnościom, optymalizacji i realokacji wydatków. Oznacza to zaostrzenie polityki oszczędnościowej w finansach publicznych oraz odroczenie części wydatków, które nie mają charakteru priorytetowego. Środki te mają zapewnić w szczególności wypłaty dla żołnierzy oraz wsparcie dla ich rodzin” – stwierdził Korecki.

Według premiera pozostałe 20 mld dol. jest przedmiotem negocjacji z partnerami.

Finansowanie ukraińskiej armii a walki na początku 2027 r.

„Od tych środków zależy nasza zdolność do prowadzenia aktywnych działań bojowych, w szczególności w pierwszym kwartale 2027 r., ponieważ konieczne jest sfinansowanie produkcji odpowiedniego uzbrojenia” – wyjaśnił.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zespół rządowy w najbliższym czasie dopracuje szczegóły mechanizmu pokrycia 27 mld dol. deficytu w finansowaniu ministerstwa obrony, w tym możliwość pozyskania części środków w formule drone deal.

Jak przekazał, podczas spotkań z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą oraz przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen spotkał się z pozytywną reakcją w kwestii konieczności pokrycia tego deficytu. Szef państwa wyjaśnił, że większość brakującej kwoty stanowią środki na uzbrojenie, w szczególności na drony i rakiety ukraińskiej produkcji.