Były premier Węgier Viktor Orbán – odnosząc się do NVVH – ogłosił na Facebooku uruchomienie "monitoringu AVH", nazywając utworzoną przez rząd Tiszy instytucję skrótem węgierskiej komunistycznej policji politycznej.

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Viktor Orbán o działaniach Magyara: Metody komunistyczne

"Rząd Tiszy robi wszystko, co w jego mocy, by odwrócić uwagę od rekordowo wysokich cen paliw, ogromnego zadłużenia i odłożonych w czasie podwyżek płac" – napisał Orbán i dodał, że "właśnie dlatego utworzyli własne AVH".

"Metody komunistyczne i neokomunistyczne. AVH mogło uderzyć w każdego. Mogli cię podsłuchiwać, nakłaniać znajomych do szpiegowania cię albo odebrać ci firmę" – napisał poprzedni szef rządu. "Nic jednak nie może pozostać tajemnicą, a oni nie mogą ukrywać się w cieniu" – zaznaczył były węgierski premier.

W komentarzu link do strony internetowej partii Fidesz, gdzie opublikowano zdjęcia szefowej NVVH i jej zastępczyni, Anny Unger i Kataliny Tasnady.

NVVH powstało w 2026 roku jako instytucja niezależna, mająca zbadać wszelkie zawarte w przeszłości transakcje obejmujące zamówienia publiczne, dotacje państwowe, koncesje, fundusze unijne, spółki skarbu państwa i inne formy mienia publicznego. Posiada ono również uprawnienia śledcze i może reprezentować prokuraturę w sądzie w sprawach objętych jego zakresem działania. Instytucja jest kluczowym elementem "Operacji Czyściec" rządu Magyara, którą ogłoszono w parlamencie w czerwcu, w ramach szerszego programu reform antykorupcyjnych i instytucjonalnych.