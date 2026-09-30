Materiał we współpracy z Jet Investment.

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Powstający w Będzieszynie Jet Industrial Park Gdańsk to brama do najatrakcyjniejszych rynków zbytu. Liczący ponad 67 tys. mkw. powierzchni kompleks zlokalizowany jest w województwie pomorskim, tylko 15 km od Gdańska i kluczowych portów, przy trasie S6, kluczowej arterii łączącej północ Europy z południem. Park magazynowy powstaje w popularnym regionie, gdzie poziom przedwstępnie wynajętej powierzchni sięga 80%.

Inwestorem jest działająca w Polsce od 2021 r. czeska firma zarządzająca funduszami Jet Investment, a partnerem biznesowym i zarządcą budowy MDC2, natomiast za komercjalizację odpowiada Sharow Asset Management. To siódmy projekt czeskiego inwestora w Polsce. Wartość to 50 mln euro (blisko 220 mln zł).

Jet Industrial Park Gdańsk to siódma inwestycja czeskiego funduszu w Polsce. Foto: mat. prasowe

Jet Industrial Park Gdańsk. Kluczowy punkt na logistyczno-transportowej mapie Europy

– Powierzchnia magazynowo-przemysłowa w pobliżu Gdańska, w kluczowym obszarze łańcucha logistycznego Europy Środkowowschodniej zapewnia doskonałe możliwości rozwoju biznesu dla najemców. Angażujemy się w budowę nowoczesnych obiektów logistycznych, bo wierzymy w stabilny rozwój sektora nieruchomości przemysłowych w Polsce – mówi Jan Kos, dyrektor ds. inwestycji w nieruchomości w Jet Investment.

Kompleks w Będzieszynie to okno na kluczowe porty Bałtyku. Część Portu Gdańsk, Baltic Hub, stał się największym terminalem kontenerowym na Bałtyku, który obsługuje nie tylko kierunki europejskie, ale także Ameryki Środkowej i Południowej oraz Azji. Z kolei w porcie w Gdyni trwa budowa terminala intermodalnego – celem jest usprawnienie przeładunku towarów między transportem morskim, kolejowym i drogowym, co poprawi efektywność logistyki i bezpieczeństwo infrastruktury w rejonie.

Jet Industrial Park Gdańsk położony jest przy węźle Rusocin, trasa E75 spina Europę od Norwegii po Grecję, polski odcinek arterii prowadzi przez Toruń, Łódź, Częstochowę i Katowice – do Czech.

– Ta lokalizacja stanowi kluczowy węzeł w europejskiej sieci logistycznej także dzięki bliskości Portu Gdańsk, który jest liderem w zakresie transportu kontenerowego na Morzu Bałtyckim. Port Gdańsk wyprzedza nie tylko pozostałe porty basenu bałtyckiego, ale także wiele innych uznanych, odleglejszych europejskich portów, plasując się w pierwszej dziesiątce portów w Unii Europejskiej – mówi Wojciech Kosiór, partner i dyrektor ds. rozwoju w MDC2.

Jet Industrial Park Gdańsk to wysoka efektywność dla najemców

Do dyspozycji najemców będą dwa budynki – pierwszy będzie liczyć 50,4 tys. mkw., a drugi prawie 17 tys. Najmniejsze dostępne moduły liczą 2,5 tys. mkw.

Wysokość magazynów podniesiono do 12 metrów, pierwszą nawę poszerzono do 24 metrów – żeby usprawnić rozładunek i załadunek towarów, a nośność posadzki sięgnie 7 ton na mkw.

– Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby zaspokoić różnorodne potrzeby najemców.. 12-metrowa wysokość w świetle maksymalizuje gęstość zapasów, optymalizuje procesy magazynowe i zapewnia elastyczność w konfiguracji regałów. Taki układ przyczynia się do zwiększenia wydajności operacyjnej – tłumaczy Wojciech Kosiór. – E-commerce potrzebuje nawet trzykrotnie większej powierzchni niż tradycyjny handel detaliczny. Podniesienie wysokości magazynu do 12 m umożliwia dodanie około 8 tys. palet na każde wynajęte 10 tys. mkw., co znacząco zwiększa możliwości operacyjne..

Jet Investment zapewni najwyższy standard techniczny kompleksu, co dla najemców oznacza większy komfort i większe oszczędności, a także zmniejszy ślad węglowy. Znajdą się tu m.in. dachy przystosowane do paneli fotowoltaicznych, oświetlenie LED, systemy recyklingu i retencji wody deszczowej, stacje ładowania samochodów elektrycznych, a także klimatyzowane biura oraz strefy sportu i relaksu.

– Zapewniając wysoki poziom certyfikacji BREEAM dla Jet Industrial Park Gdańsk spełniamy współczesne wymagania naszych partnerów biznesowych, a także zapewniamy im długoterminową efektywność operacyjną – mówi Jan Kos.

Co istotne, inwestor zobowiązał się do rozbudowy drogi publicznej i powiązanej infrastruktury, co przyniesie korzyści lokalnej społeczności.

Jet Industrial Park Gdańsk znajduje się w regionie zapewniającym silny popyt najemców i podaż doświadczonej kadry. Foto: mat. prasowe

Pomorze to atrakcyjny rynek pracy

Z punktu widzenia najemców ważne jest, że województwo pomorskie, z 2,36 mln mieszkańców, to znaczący potencjał pracowniczy. Dzięki młodej, wykształconej kadrze, silnym sektorom gospodarki oraz rozwiniętej infrastrukturze, region ten ma wszystkie atuty, aby stać się jednym z kluczowych ośrodków rozwoju w Polsce.

– W Trójmieście znajduje się wiele uczelni wyższych, co przyciąga młodych ludzi i sprzyja kształceniu wysoko wykwalifikowanej kadry. Trójmiasto ma silne zaplecze akademickie, obejmujące uczelnie techniczne, ekonomiczne i morskie, które kształcą specjalistów w dziedzinach logistyki, transportu, inżynierii, IT i zarządzania. Z ponad 90 tys. studentów, Pomorze jest największym hubem akademickim w północnej Polsce. Silne tradycje w sektorach morskim, portowym i transportowym gwarantują dostęp do doświadczonych pracowników, znających złożoność łańcuchów dostaw – mówi Jan Kos. Dodaje, że międzynarodowy charakter rynku pracy przyciąga specjalistów z kraju i z zagranicy, co sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych oraz międzykulturowych, niezbędnych w globalnych łańcuchach dostaw.

Materiał we współpracy z Jet Investment.