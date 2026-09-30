Partner relacji: Lidl Polska

Już prawie co drugi dostawca Lidl Polska eksportuje w ramach międzynarodowej sieci na inne rynki Europy.

– Spośród grona ponad 850 polskich dostawców aż 386 firm wyeksportowało swoje produkty w ramach międzynarodowej sieci Lidl – mówił Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska, na konferencji prasowej poświęconej prezentacji raportu pt. “Wkład sieci Lidl Polska w rozwój krajowej gospodarki w 2025 roku”. Podkreślał przy tym, że polscy dostawcy bardzo szybko odczytują potrzeby klientów i dlatego wygrywają na innych rynkach. Za granicę trafiają polskie mięso i wędliny, produkty mleczarskie, ale też chemia gospodarcza i kosmetyki.

W 2025 r. wartość eksportu polskich produktów w ramach sieci Lidl na 28 rynków zagranicznych wyniosła ponad 7,2 mld zł. Od 2018 r. Lidl wysłał towary warte już blisko 40 mld zł. - Nasz wpływ na gospodarkę to nie tylko eksport czy wzrost PKB, ale też zatrudnienie. Dzięki współpracy z dostawcami wspieramy utrzymanie łącznie ponad 51 tys. miejsc pracy – mówił Wlaźlak. Podkreślał, że sieć przeznaczyła w minionym roku 1,7 mld zł na wynagrodzenia, a w tym roku przeznacza 240 mln zł na podwyżki i nowe miejsca pracy.

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Prostota i innowacje

– Według rankingu „Rzeczpospolitej” jesteśmy szóstą największą firmą w Polsce pod względem przychodów. Mamy świadomość naszej skali oraz wpływu na krajową gospodarkę. Jesteśmy wiarygodnym partnerem, kluczowym ogniwem polskiej ekonomii i inspiracją dla naszych dostawców – mówił Włodzimierz Wlaźlak.

Prezes Lidl Polska podkreślał, że prostota jest jednym z filarów firmy. Przejawia się ona m.in. w przejrzystym asortymencie i intuicyjnej ścieżce zakupowej; dotyczy też procesów niewidocznych dla kupujących.

– Zakupy to nie tylko towar, ale też cały „customer experience”: od momentu, gdy klient dowiaduje się o ofercie, przez wygodny parking, szerokie alejki w sklepie, zatowarowanie, aż po kontakt z pracownikami – wskazywał Wlaźlak.

Lidl Polska działa w kraju już od 24 lat, a dziś sieć liczy ponad tysiąc sklepów.

– To jest ogromny powód do dumy. W Katowicach w lipcu otworzyliśmy tysięczny sklep – mówił Wlaźlak.

Innowacyjność polskiego rynku sprawia, że niektóre rozwiązania przyjmują się tutaj szybciej, a następnie są eksportowane na inne rynki.

– Jesteśmy pierwszą spółką krajową, która wprowadziła kasy samoobsługowe we wszystkich sklepach. Rozwijamy też automatyzację zamówień. Co ważne, ten pomysł zrodził się wśród naszych pracowników, a my pokazaliśmy innym rynkom, jak zamawiać efektywniej i skuteczniej przeciwdziałać marnowaniu żywności – mówił prezes.

W ramach realizacji strategii CSR Lidl gra z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wspiera sieć jadłodajni Caritas oraz współpracuje z Federacją Polskich Banków Żywności. Wraz z Fundacją WWF Polska wspiera także odtwarzanie mokradeł, w tym Błot Rakutowskich.

Foto: mat. pras.

Wpływ na polską gospodarkę

Michał Nowaczyk, CFO Lidl Polska, omówił wpływ sieci Lidl na rozwój polskiej gospodarki.

– Z roku na rok nasz wkład do budżetu krajowego rośnie. W 2025 roku nasza łączna wpłata do budżetu państwa wyniosła 3,8 mld zł, czyli o 300 mln zł więcej niż rok wcześniej – mówił Michał Nowaczyk. Na tę kwotę składają się blisko 1,2 mld zł VAT, 690 mln zł składek ZUS, 574 mln zł podatku od sprzedaży detalicznej i 542 mln zł podatku CIT.

Z raportu Lidla wynika, że wartość wkładu sieci w rozwój polskiej gospodarki rośnie. Do jego wyliczenia wykorzystano model przepływów międzygałęziowych. Trzema najważniejszymi kanałami są obsługa konsumentów, utrzymywanie i rozwój sieci Lidl oraz wspieranie eksportu polskich producentów.

– Ten wpływ mierzymy w trzech wymiarach. Wpływ bezpośredni jest związany z naszą podstawową działalnością, inwestycjami i wypłatą wynagrodzeń. Ale ponieważ gospodarka to system naczyń połączonych, współpraca z ponad 850 polskimi dostawcami generuje wpływ pośredni. Trzeci wymiar to wpływ indukowany, najtrudniejszy do uchwycenia, związany z tym, że zatrudniamy ok. 30 tys. pracowników, a kolejne kilkadziesiąt tysięcy etatów powstaje u naszych kontrahentów. Ci pracownicy otrzymują dochód, który następnie wydają w Polsce – mówił Michał Nowaczyk.

Trzy główne wskaźniki, które pozwalają uchwycić ten wkład, to wartość dodana, zatrudnienie i dochody gospodarstw domowych. Całkowita wartość dodana wygenerowana przez Lidl Polska to ponad 11,2 mld zł, a zatrudnienie w firmie i u kontrahentów wyniosło 51,7 tys. osób.

Lidl intensyfikuje działania na rzecz środowiska

Koszty energii, gospodarka obiegu zamkniętego i ograniczanie zużycia surowców coraz mocniej wpływają na sposób prowadzenia biznesu. Lidl Polska podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaprezentował również drugi raport pt. „Więcej niż zakupy. Zrównoważony rozwój w 2025 roku”. Wynika z niego, że od 2022 r. 100 proc. kupowanej przez sieć energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, a na koniec 2025 r. fotowoltaika działała w 384 sklepach i pięciu centrach dystrybucyjnych. Firma ograniczyła też zużycie tworzyw sztucznych w opakowaniach marek własnych o 33 proc. Około 95 proc. wytwarzanych odpadów poddano recyklingowi, ponownemu wykorzystaniu, kompostowaniu lub przeznaczono na paszę.

Partner relacji: Lidl Polska