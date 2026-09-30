Obrońca Marcina Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Obrońca Marcina Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, poinformował w środę, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla jego klienta, uchylając środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. Kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak zapowiedział już, że na postanowienie SO zostanie złożone zażalenie.
Przypomnijmy, iż list żelazny to dokument uregulowany w art. 281 Kodeksu postępowania karnego, który chroni przed tymczasowym aresztowaniem. Ale nie tylko. Osobie, której wydano list żelazny — a więc podejrzanemu lub oskarżonemu przebywającemu za granicą — nie można tymczasowo aresztować ani pozbawić wolności w żadnej innej formie, np. zatrzymać celem przymusowego doprowadzenia do prokuratury.
List żelazny gwarantuje pozostawanie na wolności w związku z postępowaniem, w ramach którego został wydany. Ochrona ta jest jednak uzależniona od spełnienia określonych warunków: podejrzany lub oskarżony musi złożyć oświadczenie, że stawi się przed sądem lub prokuratorem.
List żelazny wydaje właściwy miejscowo sąd okręgowy. A takim jest ten sąd okręgowy, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy o przestępstwo w pierwszej instancji w przypadku skierowania aktu oskarżenia albo ten sąd okręgowy, w którego okręgu znajduje się sąd rejonowy właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy.
Na postanowienie o odmowie wydania listu żelaznego przysługuje zażalenie.
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Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego, uchylając środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od moment...
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