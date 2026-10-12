Najnowsze badanie przeprowadzili naukowcy z New York University Grossman School of Medicine. Wyniki zostały opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie "JAMA Network Open" wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne.

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Autyzm powiązany ze zdrowiem matki w czasie ciąży. Nowe badania naukowe

Według pochodzących z 2026 r. danych CDC (Centers for Disease Control and Prevention), głównej rządowej agencji zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych, autyzm wykrywa się w USA u jednego na 31 dzieci do 8. roku życia.

Szukając przyczyn wzrostu liczby diagnoz, naukowcy objęli obserwacją 224 353 dzieci urodzonych w latach 2010–2017 i objętych systemem opieki zdrowotnej Kaiser Permanente Northern California. Ich rozwój obserwowano do początku 2020 r., a dane analizowano od września 2024 r. do lipca 2026 r.

U 5 448 obserwowanych dzieci zdiagnozowano autyzm, co stanowi 2,4 proc. wszystkich badanych. Średni wiek w momencie diagnozy wynosił 3 lata, a średni wiek matki w chwili porodu – 31,9 roku. Częstość występowania różniła się nieco w zależności od rasy i przynależności etnicznej kobiety. Wskaźnik wynosił 3,2 proc. u dzieci rasy czarnej, 2,9 proc. u dzieci pochodzenia azjatyckiego i z wysp Pacyfiku, 2,5 proc. u dzieci pochodzenia latynoskiego oraz 2 proc. u dzieci rasy białej.

Naukowcy wzięli pod uwagę 25 czynników zdrowotnych. Wskazują na cztery z nich

W badaniu oceniono wpływ 25 problemów zdrowotnych występujących u matek zidentyfikowanych jako potencjalnie powiązane z autyzmem według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Były to m.in. nadwaga lub otyłość, zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresyjny lub nawracające zaburzenia depresyjne, uporczywe zaburzenia nastroju, inne zaburzenia lękowe, reakcja na ciężki stres, nadciśnienie tętnicze, astma, stan przedrzucawkowy, cukrzyca w ciąży oraz inna choroba matki komplikująca ciążę.

Związki między stanem zdrowotnym ciężarnej a późniejszym autyzmem u dzieci były w przeważającej mierze spójne we wszystkich grupach rasowych i etnicznych. Różnice w szacunkach ryzyka zaobserwowano w przypadku czterech z 25 stanów. „Wszystkie te stany wykazywały silniejszy związek z autyzmem u matek rasy białej w porównaniu z matkami rasy czarnej, pochodzenia hiszpańskiego oraz azjatyckiego i z wysp Pacyfiku” – podkreślają naukowcy.

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O czym świadczą wyniki badań? Wnioski naukowców

Jak wskazuje serwis Skeptical Raptor, badanie dostarcza dwóch ważnych wniosków. Przede wszystkim wynika z niego, że cztery czynniki, takie jak nadwaga i otyłość matki, depresja, astma oraz powikłania ciążowe, mogą być powiązane z większym ryzykiem autyzmu. Po drugie wyniki świadczą o rasowej i etnicznej nierówności w ryzyku autyzmu. Może to być związane z jakością i dostępem do opieki zdrowotnej w okresie przedporodowym. „Różnice te mogą odzwierciedlać nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, praktykach diagnostycznych lub niemierzalnych czynnikach środowiskowych i genetycznych” – oceniają autorzy badań.

W artykule towarzyszącym publikacji naukowej dr Aisha Dickerson z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore napisała: „W związku ze zidentyfikowaniem kilku stanów zdrowotnych matki powiązanych ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń ze spektrum autyzmu u potomstwa, ustalenie przyczyn tych powiązań oraz identyfikacja najbardziej dotkniętych populacji wzbudziły zainteresowanie". Naukowcy wyjaśniają jednocześnie, że potrzebne są dalsze badania.