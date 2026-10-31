Domek, który dostałam od dziadka, służy tylko do sezonowego wypoczynku, nie można więc uznać, że zaspokajam w nim potrzeby mieszkaniowe – tak argumentowała kobieta, która chciała skorzystać ze zwolnienia z PCC na zakup pierwszego mieszkania/domu. Fiskusa to nie przekonało i nie zgodził się na ulgę.

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Zwolnienie z PCC na zakup pierwszego mieszkania bądź domu

Przypomnijmy, że umowa sprzedaży mieszkania bądź domu na rynku wtórnym jest obciążona 2 proc. podatkiem. Musi go zapłacić kupujący. Od 31 sierpnia 2023 r. transakcja jest zwolniona z podatku, jeśli kupujący nabywa swoje pierwsze lokum. Obowiązujący od tego dnia przepis (art. 9 pkt 17 ustawy o PCC) wymienia prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Nabywca nie płaci podatku, jeśli w dniu transakcji oraz wcześniej nie przysługiwało mu żadne z tych praw (ani udział w tych prawach).

Od tej zasady jest wyjątek. Otóż kupujący może mieć w dniu transakcji (albo wcześniej) połowę (lub mniej) nieruchomości otrzymanej w spadku. Nie pozbawia go to prawa do zwolnienia.

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Choć ulga obowiązuje już ponad trzy lata, ciągle budzi spore wątpliwości. Podatnicy często występują o interpretacje i widać po nich, że fiskus wcale nie jest taki chętny do uznawania ich racji. Spójrzmy na jedną z ostatnich spraw.

W darowiźnie od dziadka

Kobieta jest właścicielką domku, który dostała w darowiźnie od nieżyjącego już dziadka. W ewidencji gruntów i budynków jest sklasyfikowany jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Właścicielka podkreśla jednak, że ta klasyfikacja nie odpowiada jego pierwotnemu przeznaczeniu. Z dokumentów dotyczących powstania budynku wynika, że od początku był on przeznaczony na cele rekreacyjne i zaprojektowany jako budynek letniskowy. Przykładowo, świadczy o tym pozwolenie na budowę budynku letniskowego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Kobieta wskazuje, że w wydziale geodezji starostwa powiatowego poinformowano ją, iż w klasyfikacji ewidencyjnej nie występuje obecnie odrębna pozycja odpowiadająca określeniu „budynek letniskowy” lub „budynek rekreacji indywidualnej”, w związku z czym budynki o takim przeznaczeniu są ujmowane w ewidencji w pozycji „budynki mieszkalne”. Jej zdaniem, domek nie wypełnia jednak definicji „budynku mieszkalnego jednorodzinnego” w rozumieniu prawa budowlanego. Jego przeznaczeniem jest bowiem funkcja letniskowa i rekreacyjno-wypoczynkowa, a nie całoroczne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Domek tylko na lato

Właścicielka informuje, że korzysta z domku tylko sezonowo, w okresie letnim. Nie jest zresztą technicznie przystosowany do całorocznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Nie posiada ocieplenia ani instalacji stałego ogrzewania. Jest w nim tylko piec typu „koza” opalany drewnem.

W bliskiej przyszłości kobieta chce kupić dom. Czy będzie mogła skorzystać z ulgi w PCC? Twierdzi, że tak, ponieważ będzie to jej pierwsza nieruchomość mieszkalna.

Negatywna interpretacja skarbówki

Co na to fiskus? Jego zdaniem, z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że domek jest budynkiem mieszkalnym. I służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Nie zmienia tego sposób wykorzystywania domku przez właścicielkę. „To, że nie przebywa Pani w ww. budynku letniskowym/rekreacji indywidualnej przez cały rok, a jest on wykorzystywany wyłącznie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, sezonowo w okresie letnim oraz fakt, że budynek nie posiada ocieplenia ani instalacji stałego ogrzewania, a ogrzewanie budynku zapewnia wyłącznie piec typu „koza”, nie może stanowić przesłanki do zastosowania zwolnienia. Ustawodawca nie zawarł bowiem zastrzeżeń, ile czasu w roku winno przebywać się w takim budynku, czy też w jakim jest stanie funkcjonalnym” – czytamy w interpretacji.

Reasumując, właścicielka domku nie ma prawa do ulgi w PCC.

Jak wspomnieliśmy, PCC obciąża kupujących na rynku wtórnym. Nabycie od dewelopera jest opodatkowane VAT. Wtedy nie płacimy PCC. Od tej reguły jest wyjątek dotyczący kupujących mieszkania hurtowo.

Numer interpretacji: 0111-KDWB.4014.140.2026.3.KP