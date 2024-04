Czytaj więcej Podatki Mieszkanie bez PCC. Ale musi być pierwsze Kupujący nieruchomość na rynku wtórnym nie zapłaci 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Pod warunkiem że nie ma jeszcze własnego kąta. Wyjątek: pół domu w spadku.

Potrzebna decyzja o rozbiórce lub zakazie użytkowania

Fiskus miał jednak inne zdanie. Odwołał się do przepisów prawa budowlanego i stwierdził, że skoro nie została wydana decyzja organu nadzoru budowlanego nakazująca rozbiórkę budynku lub zakazująca jego użytkowania (do czego kobieta przyznała się we wniosku o interpretację), to jest on nadal budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Przy ocenie jego statusu nie możemy opierać się jedynie na subiektywnej opinii współwłaścicielki – podkreśliła skarbówka.

Oznacza to, że kobieta nie może skorzystać z ulgi. Posiada już bowiem dom, a to, że nieruchomość wymaga kapitalnego remontu, nie ma w tej sprawie znaczenia. „Ustawodawca nie zawarł bowiem zastrzeżeń, w jakim stanie funkcjonalnym powinien być budynek” – czytamy w interpretacji (nr 0111-KDIB2-2.4014.26. 2024.3.MM).

Budynek sprzed wojny

Podobnie było w sprawie mężczyzny, który w zeszłym roku dostał budynek jeszcze sprzed II wojny światowej. Planuje go w przyszłości rozebrać, ponieważ nie może być użytkowany (nie ma kanalizacji, ogrzewania, okna są powybijane, stropy przegniłe, przecieka dach, wszechobecny jest grzyb).

Czy posiadanie takiego „domu” wyklucza zwolnienie z PCC na zakup mieszkania? Fiskus uznał, że tak, ponieważ nie ma decyzji organu nadzoru budowlanego nakazującej rozbiórkę budynku lub zakazującej jego użytkowania. Oznacza to, że mężczyzna jest właścicielem budynku mieszkalnego i nie spełnia warunków ulgi (interpretacja nr 0111-KDIB2-3.4014.12. 2024.3.AD).