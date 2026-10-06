W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Berlin i Paryż chcą zaostrzenia polityki wobec Chin

Przywódcy Francji i Niemiec, Emmanuel Macron i Friedrich Merz, zwrócili się do Komisji Europejskiej o stworzenie szybszego mechanizmu ochrony unijnego rynku przed nadmiernym importem, szczególnie z Chin. Ich zdaniem dotychczasowe instrumenty nie wystarczają, a rosnący import zagraża europejskiemu przemysłowi i konkurencyjności gospodarki UE.

Berlin i Paryż chcą, aby Komisja Europejska mogła szybciej blokować import, nakładać cła odwetowe lub ograniczać dostęp do unijnego rynku w przypadku państw, które naruszają zasady uczciwej konkurencji. Francja i Niemcy proponują również obowiązek dywersyfikacji dostaw, aby strategiczne sektory europejskiej gospodarki nie były całkowicie uzależnione od jednego dostawcy spoza UE.

W tle jest rosnące napięcie handlowe między Unią Europejską a Chinami. W czwartek do Pekinu udaje się unijny komisarz ds. handlu Maroš Šefčovič. Rozmowy mają być próbą znalezienia rozwiązania przed podjęciem przez Brukselę bardziej zdecydowanych działań. Europa musi przy tym brać pod uwagę chińskie przewagi w zakresie surowców krytycznych. Jednocześnie podobną politykę wobec chińskiego importu rozważa Wielka Brytania, która analizuje możliwość wprowadzenia ceł na chińskie samochody elektryczne.

Opodatkowanie polskich firm rośnie. Biznes obawia się kolejnych podwyżek

Efektywna stawka podatkowa płacona przez grupy kapitałowe notowane na warszawskiej giełdzie wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat o 10 pkt. proc. i sięgnęła 38 proc.. – wynika z raportu Grant Thornton, o którym pisze „Rzeczpospolita”.

Perspektywy dla przedsiębiorstw również nie są korzystne. Rząd planuje podniesienie podstawowej stawki CIT z 19 do 22 proc.. dla podatników osiągających przychody powyżej 50 mln euro. Przedstawiciele biznesu przyznają, że rosnące potrzeby budżetowe wymagają dodatkowych dochodów, ale wskazują jednocześnie na coraz większą złożoność i niestabilność polskiego systemu podatkowego.

Niepokojąca dla przedsiębiorców jest również różnica między opodatkowaniem firm krajowych i zagranicznych. Od dwóch lat efektywna stopa opodatkowania podmiotów krajowych jest wyższa, a w 2025 r. różnica wzrosła do 7 pkt. proc.

Wysokie podatki i niestabilne przepisy stają się więc jednym z istotnych kosztów prowadzenia działalności w Polsce. Dla firm oznacza to większą presję na rentowność i ostrożniejsze podejście do inwestycji.

Hiszpania przedterminowe wybory. Pedro Sánchez skraca kadencję parlamentu

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zdecydował o rozpisaniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. Głosowanie odbędzie się 29 listopada. Decyzja zapadła po tym, jak hiszpański parlament odrzucił część propozycji rządu, w tym rozwiązania dotyczące zwiększenia ochrony najemców. Przedterminowe wybory oznaczają kolejny okres politycznej niepewności w jednej z największych gospodarek Unii Europejskiej. Wynik głosowania może mieć znaczenie nie tylko dla polityki wewnętrznej, ale również dla realizacji gospodarczych i mieszkaniowych planów rządu.

Czytaj więcej Polityka Hiszpanie pójdą do urn. Premier ogłosił przedterminowe wybory Premier Hiszpanii Pedro Sánchez oświadczył, że Hiszpanie pójdą do urn 29 listopada, co oznacza że w kraju dojdzie do przedterminowych wyborów.

Białoruski potas płynie do USA. Pierwsza dostawa trafi do Nowego Orleanu

Pierwsza dostawa białoruskiego potasu ma dotrzeć do portu w Nowym Orleanie w ciągu kilku tygodni – informuje „Financial Times”. Do Stanów Zjednoczonych ma trafić około 120 tys. ton nawozu.

Wznowienie eksportu białoruskich nawozów do USA stało się możliwe po decyzji Departamentu Skarbu, który w marcu zniósł część sankcji, między innymi wobec białoruskiego producenta nawozów. W zamian Mińsk zgodził się na uwolnienie części więźniów politycznych.

Być może na rynku nawozów niebawem zobaczymy ożywienie, bowiem to jest widoczne w eksporcie ropy naftowej i gazu z Zatoki Perskiej. Cztery gazowce Qatar LNG wypłynęły z akwenu, a eksport ropy z Zatoki zbliżył się do poziomów sprzed konfliktu.

Czytaj więcej Gospodarka Białoruskie nawozy płyną do USA. Trump otworzył rynek Łukaszence Pierwsza od czterech lat partia białoruskich nawozów płynie do Stanów Zjednoczonych. 30 tys. ton chlorku potasu ma dotrzeć w połowie października d...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.