Kadencja hiszpańskiego parlamentu kończyła się latem 2027 roku.

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Pedro Sánchez chce zbudować „postępową większość” w parlamencie

Sánchez ogłaszając skrócenie kadencji parlamentu oświadczył, że istnieje potrzeba „odnowienia i poszerzenia” mandatu dla jego rządu w obliczu niezbędnych reform. Przedterminowe wybory to pokłosie kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii, który doprowadził do fali ulicznych demonstracji w całym kraju.

Hiszpański premier dodał, że jego rząd potrzebuje „znacznie szerszej, postępowej większości” w parlamencie, która pozwoli przełamać „opór elit”. Sánchez mówił, że aby przeprowadzić reformy rząd „potrzebuje poparcia obywateli”.

Wybory odbędą się po tym, jak rządowi Sáncheza zabrakło głosów w Kortezach do przyjęcia pakietu rozwiązań prawnych będących odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy. Obecny rząd Hiszpanii jest gabinetem mniejszościowym.

Pedro Sánchez rządzi Hiszpanią od 2018 roku

Sánchez jest premierem Hiszpanii od 2018 roku. W wyborach z 2023 roku PSOE (Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza) zajęła drugie miejsce, ale zwycięska, centroprawicowa Partia Ludowa nie zdobyła większości, dzięki czemu Sánchez utrzymał władzę porozumiewając się z mniejszymi partiami lewicowymi oraz z katalońskimi i baskijskimi nacjonalistami i separatystami.

Sondaże wskazują, że wybory wygra prawdopodobnie Partia Ludowa. Znacznie wzmocnić ma szansę się też skrajnie prawicowa partia Vox.

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