Wojsko w miejscu upadku rakiety w okolicach miejscowości Tarnawa-Kolonia w lipcu br.
W piątek rano, 20 listopada 2026 r., podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na terytorium Polski – w okolicach miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem oraz Mołodycz – spadły trzy obiekty: dwie rakiety oraz dron odrzutowy. Poniższy wywiad z dr. hab. prof. UAM Marcinem Orlickim został przeprowadzony w lipcu tego roku, po wcześniejszym, podobnym incydencie.
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