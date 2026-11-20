W piątek rano, 20 listopada 2026 r., podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na terytorium Polski – w okolicach miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem oraz Mołodycz – spadły trzy obiekty: dwie rakiety oraz dron odrzutowy. Poniższy wywiad z dr. hab. prof. UAM Marcinem Orlickim został przeprowadzony w lipcu tego roku, po wcześniejszym, podobnym incydencie.

W województwie lubelskim znaleziono niezidentyfikowany obiekt. Nie wiemy, czy w wyniku jego uderzenia doszło do jakichkolwiek zniszczeń. Nieznane jest również pochodzenie obiektu, choć ukraińskie MSZ wskazuje, że chodzi o rosyjską rakietę. Czy jeśli w wyniku tego incydentu doszło do zniszczeń, to właścicielowi uszkodzonego mienia przysługuje odszkodowanie?