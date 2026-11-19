Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości wprowadza ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00–6.00. Wyjątek jest dla gastronomii.

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Przepisy zakazują także reklamy alkoholu, za co grozi kara od 30 tys. zł do 1 mln zł lub ograniczenie wolności. Zakazano także form preferencyjnej sprzedaży, w tym rabatów i pakietów promocyjnych, co wyklucza popularne akcje typu „6+6” czy „12+12”.

Bez reklam piw 0 proc.

Sejm przyjął 19 z 21 poprawek zaproponowanych przez Senat. Posłowie nie zgodzili się na wyłączenie z zakazu reklam piw bezalkoholowych.

Jednocześnie przeszły wyjątki dla browarów rzemieślniczych, choć komisja zdrowia rekomendowała ich odrzucenie. Pod określonymi warunkami małe browary będą mogły prowadzić komunikację informacyjno-kulturalną, a także organizować wydarzenia, degustacje oraz prowadzić komunikację skierowaną do osób pełnoletnich.

Przyjęta definicja browaru rzemieślniczego opiera się na limicie produkcji 200 tys. hektolitrów piwa rocznie. Dla porównania, największy koncern piwny w Polsce Kompania Piwowarska produkuje ponad 11 mln hektolitrów piwa. Największym browarem mieszczącym się w ustawowym limicie jest Browar Amber.

Ustawa teraz trafi na biurko prezydenta. Wejdzie w życie, jeśli Karol Nawrocki zdecyduje o jej podpisaniu.

Wrzawa przed głosowaniem

Głosowanie poprzedziła wrzawa w internecie. Senatorów, którzy wprowadzili szereg poprawek krytykowali aktywiści antyalkoholowi, m.in. Jan Śpiewak. W sieci pojawiła się strona Alkoparlament, która śledziła decyzje polityków, a także rekomendowała odrzucenie większości poprawek.

Szczególną uwagę aktywistów zwracała kwestia reklam piwa 0 proc. Argumentowali, że to reklama nie tyle produktu, co marki, która sprzedaje przecież także piwo alkoholowe.

Od kilku lat rośnie akcyza na piwo, a wraz z nią spada spożycie, a także produkcja. W 2018 roku r. w Polsce spożycie piwa per capita było na poziomie 100 litrów. Obecnie jest ono na poziomie ok. 80 litrów.

Jedynym segmentem jaki rośnie, są piwa bezalkoholowe. r. stanowiły one jednak ok. 6,4 proc. całego wolumenu piw na rynku.