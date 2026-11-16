Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił, że jeżeli rodzina zamachowca nie zdecyduje się na odebranie jego ciała, miasto przekaże je na cele naukowe i medyczne – złoży w tej sprawie wniosek do jednej z krakowskich uczelni. Jak się okazuje, przepisy pozwalają na to pomimo braku uprzedniej zgody zmarłego tylko w pewnych warunkach i na określonych zasadach.

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Zamach w Krakowie. Gibała: ciało Michała O. na cele naukowe, jeśli nie odbierze go rodzina

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Gibała mówił o pogrzebie sprawcy zamachu, który miał miejsce 7 listopada w Krakowie.

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– To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zrobić tego pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało takiego pogrzebu, tylko żeby przekazać to ciało na cele medyczne, na cele naukowe – mówił prezydent Krakowa. Zapowiedział wniosek w tej sprawie do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i powiedział, że wszystko zależeć będzie od decyzji uczelni.

Gibała podkreślił, że ewentualny pochówek zamachowca nie odbędzie się na terenie Krakowa. Wcześniej prokuratura informowała, że zgłosił się członek rodziny, który zobowiązał się do zorganizowania pochówku rodziców i siostry zamachowca – ich ciała znaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu zamachu.

Czy Kraków może przekazać ciało zamachowca na cele naukowe? Sprawdzamy przepisy

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, prawo do pochówku zmarłego ma najbliższa rodzina zmarłego, tj. małżonek, krewni zstępni (dzieci, wnuki) i wstępni (rodzice, dziadkowie), a także boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa i powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia. Te osoby mogłyby więc zorganizować pogrzeb Michała O., mają do tego prawo w pierwszej kolejności.

Z ust. 2 przepisu wynika, że zwłoki niepochowane przez żadną z tych osób można przeznaczyć na cele dydaktyczne lub naukowe do uczelni medycznej (lub innej, prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycznych), a więc np. do Collegium Medicum UJ. Z przepisu wynika, że decyzję podejmuje na wniosek uczelni właściwy starosta. Ust. 2a kieruje z kolei do rozporządzenia ministra zdrowia, wskazującego, na jakich warunkach może do tego przekazania dojść.

Z par. 2 tego aktu (tj. rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych) wynika, że warunkiem takiego przekazania jest wystąpienie przez uczelnię z wnioskiem do właściwego starosty. Wniosek ten musi być właściwie uzasadniony.

Jeśli więc Collegium Medicum UJ zdecyduje się wystąpić w tej sprawie do obecnego starosty Krakowa, a ten przychyli się do wniosku, ciało zamachowcy zostanie przekazane na cele naukowe, jak czytamy w rozporządzeniu, „w sposób zapewniający zachowanie godności należnej zmarłemu”.