Rosyjscy urzędnicy zdecydowali o pobieraniu podatków od wygranych w zakładach sportowych, z datą wsteczną 1 stycznia 2023 r. Ma to być „retrospektywna zmiana zasad opodatkowania wygranych od bukmacherów i operatorów zakładów”, rozszerzając je na płatności otrzymane od 1 stycznia 2023 r., pisze „The Moscow Times”.

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Bukmacherzy w Rosji ponownie opodatkują wygrane

Odpowiednie zmiany w Kodeksie Podatkowym trafiły już do parlamentu z pakietem budżetowych zmian. Zapisano tam też zniesienie kar dla bukmacherów i nieobciążanie ich odpowiedzialnością za opóźnienia w zapłacie podatków, jeśli cała kwota zostanie przelana nie później niż 1 lutego 2027 r. To świadczy, że Kreml potrzebuje tych pieniędzy tu i teraz.

Obecnie podstawa opodatkowania wygranych jest ustalana przez bukmachera lub operatora zakładów oddzielnie dla każdej płatności: postawiony zakład jest odliczany od kwoty wygranej. Ministerstwo Finansów chce odstąpienia od tej procedury i zamiast tego uznania podstawy opodatkowania za dodatnią różnicę między wszystkimi wygranymi w okresie rozliczeniowym a kwotą zakładów. Ponadto naliczanie podatku ma być kumulatywne, począwszy od początku roku kalendarzowego.

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Bukmacherzy będą zobowiązani do ponownego obliczenia podatku od każdej wpłaty lub przekazania pieniędzy i innego majątku uczestnikowi, uwzględniając podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany już w ciągu roku. Na koniec okresu podatkowego naliczenie podatku będzie również dokonywane z uwzględnieniem wcześniej zapłaconych podatków.

Ministerstwo nie mówi, ile zarobi na wygranych

Ministerstwo Finansów oddzielnie doprecyzowuje procedurę płatności. Płatności te obejmują przelewy z konta organizatora w ujednoliconym centrum rozliczeniowym dla przelewów zakładów bukmacherskich i zakładów sportowych na konto bankowe uczestnika otwarte w tym centrum, a także zwiększenie salda środków elektronicznych na jego elektronicznym instrumencie płatniczym.

Nowe przepisy mają mieć zastosowanie do transakcji powstałych od 1 stycznia 2023 r. Ministerstwo nie opublikowało szacunków dotyczących dodatkowych pieniędzy, jakie mogą wpłynąć do budżetu po zmianie systemu opodatkowania wygranych. Oznacza to, że cała otrzymana kwota trafi do utajnionej przez reżim wojennej części budżetu Rosji.

Bukmacherzy i zakłady sportowe już w tym roku płacą nowe daniny. Od 2026 r. obowiązuje nowy system opodatkowania gier hazardowych: zamiast stałych opłat został wprowadzony 7-procentowy podatek od różnicy między otrzymanymi zakładami a wypłaconymi wygranymi. Podatek został również przeniesiony z budżetów regionalnych do federalnego. Ministerstwo Finansów oszacowało dodatkowe dochody z tego tytułu na ponad 60 mld rubli (2,8 mld zł) rocznie. To kolejne zubożenie regionów na rzecz wojny z Ukrainą.