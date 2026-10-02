Rosyjscy naukowcy pracują m.in. nad spowolnieniem starzenia się komórek za pomocą terapii genowej, a także próbują wyhodować narządy do przeszczepu człowieka w genetycznie zmodyfikowanych miniświniach.
Rząd Rosji przeznaczył 17,954 mld rubli (840 mln zł) na realizację krajowego projektu „Nowe technologie oszczędzania zdrowia” na lata 2027–29. Oficjalnym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych leków, rozwój technologii biomedycznych i technologii przedłużających życie. Według „The Wall Street Journal” chodzi o jedno życie – 73-letniego Władimira Putina.
W przyszłym roku prawie 20 proc. wszystkich wydatków w ramach projektu – 1,129 mld rubli – zostanie przeznaczone na rozwój „technologii biomedycznych i poznawczych przyszłości”. Z tej kwoty 288 mln rubli dostanie dział o nazwie „biopieka”, który umożliwi tworzenie nowych tkanek i narządów dla ludzi. Kolejne 625,4 mln rubli przeznacza się na „technologie medycyny prewencyjnej zapewniające aktywną i zdrową długowieczność”, a 137,4 mln rubli na „ustalenie przyczyn starzenia się”.
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Według „WSJ” projekt nadzoruje córka dyktatora Maria Woroncowa i bliski człowiek Putina, szef Instytutu Kurczatowa, Michaił Kowalczuk. Naukowcy pracują m.in. nad spowolnieniem starzenia się komórek za pomocą terapii genowej, a także próbują wyhodować narządy do przeszczepu człowieka w genetycznie zmodyfikowanych miniświniach. Pierwsza taka świnia powinna pojawić się do 2030 roku. Eksperymenty na zwierzętach są w Rosji całkowicie dozwolone.
Kowalczuk, jeden z najbliższych ludzi Putina, nadzorujący projekt, wcześniej twierdził, że w przyszłości nauka (oczywiście rosyjska) może pozwolić na „naprawę” i wymianę części ludzkiego ciała oraz długowieczność. Sam Putin poruszył kwestię nieśmiertelności i wymiany narządów w rozmowie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, twierdząc, że w ten sposób życie może zostać przedłużone do 150 lat.
„The Moscow Times” przypomina, że w odróżnieniu od projektu przedłużenia życia inne kluczowe programy opieki zdrowotnej w Rosji w przyszłym roku będą poważnie okrojone z powodu rekordowych wydatków wojennych (17,1 bln rubli).
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Na przykład budżet federalnego projektu walki z chorobami nowotworowymi został obcięty 12-krotnie (z 44,9 do 3,8 miliarda rubli); projekt „rozwój infrastruktury opieki zdrowotnej” straci 30 proc. finansowania (54,4 mld rubli zamiast 77 miliardów), co uderzy w prowincjonalne, zrujnowane i niedoinwestowane od lat przychodnie i punkty medyczne.
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