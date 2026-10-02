Według relacji osoby obecnej na spotkaniu w grudniu 2025 r. Trump spędził kilka godzin, zadając Grokowi pytania dotyczące swojej prezydentury, politycznego dziedzictwa oraz sytuacji w Wenezueli.

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Jedno z pytań miało dotyczyć tego, jak mieszkańcy Wenezueli zareagowaliby, gdyby amerykańskie siły uprowadziły prezydenta Nicolása Maduro.

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Grok miał odpowiedzieć, że Maduro jest represyjnym i bardzo niepopularnym przywódcą, a wielu Wenezuelczyków prawdopodobnie świętowałoby jego upadek.

Trump pytał Groka o reakcję Wenezuelczyków

Kilka tygodni później, w styczniu 2026 r., siły amerykańskie uprowadziły Maduro. Po operacji w wielu miejscach w Wenezueli doszło do demonstracji poparcia dla odsunięcia go od władzy.

Według „Time” Trump miał po tych wydarzeniach uznać, że Grok okazał się wyjątkowo trafny w swojej ocenie sytuacji.

Nie wiadomo jednak, jaki wpływ rozmowa z chatbotem miała na późniejszą decyzję o przeprowadzeniu operacji. Sam fakt, że Trump pytał Groka o możliwe reakcje społeczne, nie przesądza, że odpowiedź sztucznej inteligencji wpłynęła na decyzję Białego Domu.

Spotkanie z Muskiem odbyło się w czasie narastającego napięcia między USA i Wenezuelą. Administracja Trumpa prowadziła wówczas działania przeciwko kartelom narkotykowym, wprowadziła blokadę morską i zwiększała presję na władze w Caracas.

Według relacji mediów w administracji prowadzono jednocześnie rozmowy o scenariuszach politycznych i gospodarczych na wypadek odsunięcia Maduro od władzy.

Sztuczna inteligencja coraz szerzej wykorzystywana przez rząd USA

Sprawa zwraca uwagę również dlatego, że administracja USA coraz szerzej wykorzystuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.

Grok Elona Muska oraz Gemini Google są wykorzystywane w części usług publicznych i zastosowań związanych z administracją federalną. Technologie AI są też rozwijane z myślą o zastosowaniach wojskowych.

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Do wybranych zastosowań w amerykańskiej administracji dopuszczono także ChatGPT OpenAI, Llamę firmy Meta oraz Claude’a firmy Anthropic.

Doniesienia o rozmowie Trumpa z Grokiem pojawiły się w tygodniu, w którym Elon Musk ponownie otrzymał oficjalną rolę doradczą związaną z rządem USA.

Szef Pentagonu Pete Hegseth powołał Muska, założyciela Andurila Palmera Luckeya oraz byłego spikera Izby Reprezentantów Newta Gingricha do prac nad analizą przyszłości prowadzenia działań wojennych.

Decyzja wywołała pytania o potencjalne konflikty interesów. Zarówno Musk, jak i Luckey stoją na czele firm prowadzących znaczącą działalność w sektorze obronnym.