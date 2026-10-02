1 października prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli następczej. Rząd wcześniej sygnalizował, że bez podpisania tej ustawy nie będzie w stanie sfinansować kosztów kolejnego programu na wzór CPN (Ceny Paliwa Niżej), obniżającego cenę paliwa poprzez obniżenie stawki VAT i akcyzy.

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Po podpisaniu przez Nawrockiego ustawy i opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw ukazały się rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa do 31 grudnia.

Rząd obniżył ceny paliw. Od soboty za Pb95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł za litr

Rozporządzenie dotyczące akcyzy obniża stawkę tego podatku na benzyny z 1 529 zł/1 000 litrów do 1 239 zł/1000 litrów, a także stawkę akcyzy na olej napędowy z 1 160 zł/1000 litrów na 880 zł/1000 litrów. Do 880 zł/1 000 litrów obniżona zostaje stawka akcyzy na biokomponenty, stanowiących samoistne paliwa.

Z kolei rozporządzenie dotyczące VAT ma na celu obniżenie do 8 proc. stawki podatku od towarów i usług na dostawę benzyn, olejów napędowych oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Stawka podstawowa tego podatku to 23 proc.

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Obniżone stawki obowiązują od 3 października. W Monitorze Polskim pojawiło się też obwieszczenie ustalające maksymalne ceny paliwa na 3, 4 i 5 października. Na mocy tego rozporządzenia benzyna Pb95 może kosztować maksymalnie 6,73 zł za litr (6,23 zł netto), benzyna Pb98 – 7,59 zł za litr (7,03 zł netto), olej napędowy – 7,88 zł za litr (7,23 zł netto). Oznacza to obniżki sięgające nawet 1,5 złotego.

Rząd tłumaczył wcześniej, że nie będzie w stanie wdrożyć takiego programu, który oznacza zmniejszenie wpływów do budżetu, bez przyjęcia ustawy, która – w pierwotnej, odesłanej przez Nawrockiego do TK w ramach kontroli prewencyjnej formie miała przynieść ok. 4 miliardów złotych.

Rządzący podkreślają, że – przede wszystkim ze względu na wysoki poziom wydatków na obronność - sytuacja budżetu jest trudna. Deficyt w projekcie budżetu na 2027 rok wynosi 281,2 mld złotych, a wydatki budżetowe zbliżają się do biliona złotych.

Deficyt budżetowy w Polsce Foto: PAP

Sondaż: 52 proc. osób w wieku 35-49 lat uważa, że niższe ceny benzyny są ważniejsze niż mniejszy deficyt

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – ważniejsze dla rządu Donalda Tuska powinno być obniżenie cen paliw czy ograniczenie deficytu budżetowego?

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Na obniżenie cen paliw wskazało 49 proc. badanych.

Ograniczenie deficytu budżetowego jest ważniejsze dla 32,6 proc. respondentów.

11,5 proc. ankietowanych nie potrafi ocenić co jest ważniejsze dla rządu.

6,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Obniżenie cen paliw najczęściej wskazują osoby w wieku 35–49 lat (52 proc.) oraz mieszkańcy miast liczących 20–99 tys. mieszkańców (54 proc.). Natomiast ograniczenie deficytu budżetowego wskazują osoby od 50 lat i więcej (36 proc.) oraz z miast 100-199 tys. mieszkańców (48 proc.) - komentowała wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research.