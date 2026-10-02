Prawie cała Europa znajduje się w zasięgu rozległego układu wysokiego ciśnienia z centrami nad Białorusią i Niemcami, jedynie Wyspy Brytyjskie są pod wpływem niżu z ośrodkiem w rejonie Islandii – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Polska jest w zasięgu wspomnianego układu wysokiego ciśnienia, jednak w drugiej połowie dnia w północno-zachodniej części zaznaczy się płytka zatoka niżowa wraz z chłodnym frontem atmosferycznym. Pozostajemy w ciepłym powietrzu polarnym, suchszym na wschodzie i nieco wilgotniejszym na zachodzie kraju.

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Pogoda w piątek, 2 października. Poranne mgły, a później ciepło i pogodnie

Przed nami ciepły i pogodny piątek. Niemal w całej Polsce prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, tylko na zachodzie i północnym zachodzie możliwy jest stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Poranek mglisty. Lokalnie na wschodzie, szczególnie w kotlinach górskich i dolinach rzecznych, wystąpią mgły, które ograniczać będą widzialność do 400 m. Pod wieczór na krańcach zachodnich mogą wystąpić słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju mieścić się będzie w przedziale od 20 st. C do 23 st. C. Chłodniej będzie jedynie miejscami na północnym zachodzie oraz lokalnie na północy i w rejonach podgórskich – od 17 st. C do 19 st. C. Prognozowany jest słaby i umiarkowany wiatr, nad morzem miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

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W nocy w górach pierwsze przymrozki

Noc z piątku na sobotę prawie w całym kraju bezchmurna lub z małym zachmurzeniem. Jedynie na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże i tam lokalnie wystąpią słabe opady deszczu. Ponadto we wspomnianym rejonie, a także w kotlinach górskich i dolinach rzecznych miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju mieścić się będzie w przedziale od 4 st. C do 8 st. C. Nieco cieplej będzie na północnym zachodzie i miejscami zachodzie kraju – od 10 st. C do 13 st. C. Z kolei niższe temperatury prognozowane są miejscami na południowym wschodzie (około 2 st. C), a lokalnie w kotlinach karpackich możliwy spadek temperatury do około -2 st. C.

Sobota w jednym regionie deszczowa i pochmurna

W sobotę znów najwięcej chmur na północnym zachodzie i północy. W tym ostatnim regionie lokalnie wystąpić mogą słabe opady deszczu. W pozostałej części kraju zdecydowanie pogodniej. O poranku na zachodzie i północnym zachodzie, a także w kotlinach górskich i dolinach rzecznych pojawią się mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 17-19 st. C na północnym zachodzie i miejscami północy kraju oraz lokalnie w rejonach podgórskich do 20-23 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr będzie słaby, zmienny na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych.

Nadchodzi ochłodzenie. Oto prognozy IMGW na kolejne dni

Poniedziałek 5 października przyniesie w części kraju chwilowe ochłodzenie. W północno-wschodniej części kraju maksymalnie na termometrach od 13 do 16 st. C. Na pozostałym obszarze nieco cieplej (17-20 st. C). Od wtorku w całym kraju spodziewać należy się ponownie nieco wyższych temperatur. W czwartek na południowym zachodzie możliwe nawet 24 st. C.

Zdecydowaną zmianę w pogodzie przyniesie jednak piątek 9 października. W całej Polsce zrobi się wówczas zdecydowanie chłodniej. Będzie od 8 st. C na krańcach południowych przez 13-14 st. C na przeważającym obszarze kraju do 15 st. C na południowym wschodzie. Podobne temperatury prognozowane są w sobotę 10 października.