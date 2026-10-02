Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni wnuk ofiary, który trafił do aresztu. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.

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Jak poinformował w środę rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, 73-letnia kobieta mieszkała samotnie. Była osobą schorowaną i bardzo ostrożną. Nie otwierała drzwi nieznajomym.

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Córka seniorki 3 czerwca 2008 r. nie mogła skontaktować się z matką, poprosiła więc jej sąsiadkę o sprawdzenie lokalu. W mieszkaniu znajdowało się skrępowane ciało 73-latki. Sekcja zwłok wykazała, że zmarła w wyniku rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych. Śledczy przyjęli, że były one spowodowane wielokrotnymi uderzeniami tępym narzędziem.

Archiwum X przeanalizowało ślady

– Mimo że ekipa śledcza zabezpieczyła wówczas na miejscu zdarzenia liczne ślady i przeprowadziła szczegółowe śledztwo, policjantom nie udało się wytypować sprawcy. Postępowanie przygotowawcze zostało umorzone z powodu jego niewykrycia. Pod koniec 2023 r. do sprawy powrócili policjanci z poznańskiego Archiwum X wraz z prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – tłumaczył Borowiak.

Śledczy ponownie przeanalizowali komplet akt oraz poddali weryfikacji zabezpieczone w 2008 r. ślady biologiczne. Wykorzystując nowoczesne, wysoce czułe metody badań genetycznych, przeanalizowano m.in. strzępy taśmy samoprzylepnej, którą skrępowano pokrzywdzoną.

Uzyskany profil DNA jednoznacznie wskazał, że za zabójstwem 73-latki stoi jej wnuk – wtedy 26-letni, a obecnie 44-letni Damian B. W przeszłości był wielokrotnie notowany. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.