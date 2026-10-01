Policjanci znaleźli i zatrzymali 15-latka, który w internecie szukał informacji, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny w centrum handlowym oraz zabić policjanta. Podczas czynności operacyjnych funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania nieletniego, gdzie zabezpieczyli jego telefon oraz komputer.

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Planował zamach w Warszawie. Przeszukanie mieszkania 15-latka

Jak poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V na Żoliborzu, sprzęt trafił do biegłych z zakresu informatyki, którzy szczegółowo zbadają dane pod kątem kluczowych dowodów dla śledztwa. Nastolatek na trzy miesiące trafił do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. O jego dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny.

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Sąd rodzinny zastosował wobec 15-letniego obywatela Ukrainy środek tymczasowy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na trzy miesiące.

Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP Warszawa V, a także policyjni eksperci z Wydziału do walki z Aktami Terroru i Zabójstw KSP oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.