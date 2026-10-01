Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Policja.pl, 1 października obchodzony jest Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, który rozpoczyna akcję „Świeć Przykładem – Noś odblaski”. Kampania potrwa do końca 2026 roku i ma przypominać pieszym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach w okresie jesienno-zimowym.

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Odblaski mogą uratować życie. Za ich brak grozi mandat

Policja przypomina, że piesi poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym mają obowiązek używania odblasków widocznych dla innych uczestników ruchu. Nawet niewielki element może sprawić, że kierowca wcześniej zauważy człowieka i zdąży odpowiednio zareagować.

Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP w rozmowie z dziennik.pl podkreśla, że odblaski powinny znajdować się w zasięgu świateł pojazdów i być widoczne z obu kierunków. Przypomina również o konieczności poruszania się lewą stroną drogi. W tym roku akcję wspierają Yanosik, który będzie informował użytkowników aplikacji o konieczności zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo pieszych na drodze oraz Screen Network, który wyemituje spot kampanii na ekranach LED w całym kraju.

Standardowy mandat za brak odblasku poza terenem zabudowanym wynosi 100 zł, ale w skrajnych przypadkach grzywna może wynieść do 3000 zł, jeśli pieszy swoim zachowaniem naruszy przepisy o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym.

Kierowcy muszą pamiętać o obowiązkach związanych z oświetleniem

Z uwagi na coraz gorszą widoczność na drogach kierowcy powinni z kolei pamiętać o obowiązku jazdy z włączonymi światłami przez całą dobę. Za brak świateł w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne, z kolei za brak świateł po zmroku już 300 zł i 6 punktów karnych. Jak przypomina dziennik.pl, w razie kontroli drogówka może sprawdzić również trzeźwość kierowcy, stan psychofizyczny, stan techniczny pojazdu, korzystanie z pasów i sposób przewożenia pasażerów.