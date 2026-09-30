Trzecia wersja nowelizacji Prawo zamówień publicznych i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych trafiła kilka dni temu do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W projekcie znalazły się zapisy dotyczące podwyższenia opłat za odwołania oraz nowych zasad kwestionowania ofert. Przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

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Rekordowa liczba odwołań. Opłaty mają wzrosnąć

W 2025 roku do KIO wpłynęło 5986 odwołań – o 18 proc. więcej niż rok wcześniej i niemal 70 proc. więcej niż w 2022 roku. Jednocześnie odsetek spraw rozpoznawanych w ustawowym terminie 15 dni spadł z około 78 proc. w 2023 roku do około 11 proc. w 2025 roku. Przywoływany przez WNP Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, stwierdził, że część firm wykorzystuje odwołania do blokowania konkurencji i jak przyznał „rynek wszedł w fazę, w której wszyscy skarżą wszystkich”.

Tę sytuację ma zmienić planowana nowelizacja. Jedną z proponowanych zmian jest podwyższenie limitów wpisów od odwołań. Zależnie od rodzaju i wartości zamówienia wynosiłyby one od 12 tys. do 100 tys. zł. Najwyższy limit dotyczyłby robót budowlanych wartych co najmniej 50 mln euro, z wyłączeniem zamówień udzielanych w trybach niekonkurencyjnych.

Nowe zasady oceniania cen i ujednolicanie orzecznictwa

Urząd Zamówień Publicznych proponuje również zniesienie obowiązku wzywania wykonawcy przez zamawiającego do wyjaśnień, gdy złożona oferta będzie tańsza o 30 proc. od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub wartości zamówienia powiększonej o VAT. Poza tym w przypadku odwołania dotyczącego nieodrzucenia oferty z rażąco niską ceną, ciężar dowodu, będzie spoczywał na odwołującym.

Nowelizacja zakłada również ograniczenie rozbieżności w interpretacji przepisów dzięki wprowadzeniu dwóch narzędzi – uchwał zgromadzenia ogólnego Izby oraz objaśnień prawnych i wytycznych wydawanych przez prezesa UZP.

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