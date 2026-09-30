Firma Deutsche Aircraft poinformowała, że otworzyła przy lotnisku Lipsk/Halle linię montażu nowego samolotu pasażerskiego. D328eco to 40-miejscowy regionalny samolot turbośmigłowy, który powstał na bazie Dorniera 328. Otwarcie hali oznacza przejście programu samolotów D328eco z fazy rozwojowej do produkcji seryjnej, przekształcając Lipsk w miejsce produkcji nowej generacji regionalnych odrzutowców.

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Poprzednik D328eco zbankrutował

Otwarcie oznacza również powrót produkcji samolotów do Saksonii po raz pierwszy od ponad 60 lat. Linia montażu końcowego „wzmacnia zdolność Niemiec do samodzielnego projektowania, testowania, produkcji i serwisowania samolotów” – podkreśla Deutsche Aircraft.

Fabryka kosztowała ponad 100 mln euro. Zakład ma produkować do 48 samolotów rocznie. Kompleks zajmuje powierzchnię 60 500 m kwadratowych – mniej więcej tyle, co osiem boisk piłkarskich. Na terenie znajduje się linia montażu końcowego, hangar, centrum logistyczne oraz budynek administracyjny.

Agencja Unian przypomina, że poprzednik D328eco – model Dornier 328 odbył swój pierwszy lot w grudniu 1991 roku. Jego produkcja została zakończona po bankructwie firmy Fairchild Dornier w 2002 roku.

Kluczową cechą D328eco jest połączenie sprawdzonej platformy z najnowocześniejszymi technologiami ekologicznymi i cyfrowymi. Nowa wersja od Deutsche Aircraft charakteryzuje się kadłubem wydłużonym do 23 metrów. Liczba pasażerów na pokładzie wzrosła do 40 miejsc, czyli o 20 proc. w porównaniu do Dorniera z 1991 r. Samolot jest wyposażony w nowe silniki turbośmigłowe PW127XT-S o mocy 2750 KM. Zmodernizowano kokpit i awionikę.

Pierwszy samolot testowy D328eco opuścił zakład w Oberpfaffenhofen w maju 2025 roku. Firma planowała wówczas uzyskanie certyfikacji i oddanie do eksploatacji w czwartym kwartale 2027 roku.

Transportowy gigant Airbusa wzniósł się w powietrze

Natomiast wczoraj (29 września) Airbus poinformował o pierwszym locie nowego gigantycznego samolotu transportowego nowej generacji. A350F będzie w stanie przewieźć do 111 ton ładunku i ma zasięg do 8700 kilometrów. Teraz przejdzie serię 400-godzinnych testów w locie.

Airbus A350F to samolot towarowy nowej generacji, zaprojektowany w celu położenia kresu wieloletniej dominacji Boeinga w segmencie dużych przewozów lotniczych. A350F ma 70,8 m długości i 64,75 m rozpiętość skrzydeł. Jest to jeden z największych samolotów transportowych na świecie.

A350F bazuje na rodzinie A350. Samolot jest wyposażony w nowoczesne silniki Rolls-Royce Trent XWB-97. Według Airbusa A350F może przewozić do 111 ton ładunku i ma zasięg do 8700 km. Jedną z głównych cech konstrukcyjnych są bardzo szerokie drzwi ładowni na pokładzie głównym, wykonane z włókna węglowego. Ich szerokość pozwala na załadunek nie tylko standardowych kontenerów i palet, ale nawet dużych silników lotniczych w komplecie.

A350F ma oddzielną strefę dla członków załogi i personelu towarzyszącego, znajdującą się za kokpitem. Po obu stronach tego obszaru znajdują się duże okna. Jest to szczególnie ważne podczas załadunku, gdy na pokładzie są osoby towarzyszące.

Samoloty elektryczne i hybrydowe

Europejski rynek samolotów pasażerskich może się też pochwalić innymi projektami. Holenderski startup Elysian Aircraft zaprezentował wiosną zaktualizowaną koncepcję elektrycznego samolotu pasażerskiego E9X, która znacząco różni się od poprzedniej wersji. Poprzednia koncepcja miała np. osiem silników, obecna sześć.

Samolot E9X ma przewozić od 90 do 100 pasażerów na dystansie ponad 750 kilometrów. Planowane jest zwiększenie tego zasięgu do około 1000 kilometrów wraz z postępem technologii akumulatorów. Co ważne, Elysian Aircraft koncentruje się na niemal zerowej emisji spalin i obniżeniu kosztów operacyjnych.

Międzynarodowa firma o szwedzkich korzeniach, Heart Aerospace, zaprezentowała niedawno model ES-36 – regionalny samolot pasażerski z hybrydowo-elektrycznym układem napędowym, który ma wejść do produkcji seryjnej.