– Są mocne przesłanki wskazujące, że Iran odegrał rolę w tym, co wydarzyło się w weekend w RAF Fairford. Oczywiście nadal trwa złożone i poważne śledztwo policyjne, a my ściśle współpracujemy z naszymi partnerami w Stanach Zjednoczonych – podkreślił szef rządu w BBC.
Premier odniósł się też do decyzji policji, by zwolnić podejrzanych sprawców za kaucją. – Oczywiście zostali objęci najbardziej rygorystycznymi możliwymi warunkami zwolnienia za kaucją – podkreślił.
– Kontrolujemy sytuację pod każdym możliwym względem – zapewnił szef rządu, chwaląc policję i służby za sprawne działanie.
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Kilku mężczyzn zostało zatrzymanych pod zarzutem przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi w sąsiedztwie brytyjsko-amerykańskiej bazy lotnic...
Policja zatrzymała w nocy z soboty na niedzielę pięciu mężczyzn, początkowo w związku z potencjalnym naruszeniem ustawy o materiałach wybuchowych. Następnie zostali ponownie aresztowani w związku z podejrzeniem przygotowania aktu terroru.
W poniedziałek zostali jednak wypuszczeni za kaucją. Dochodzenie nadal trwa.
Według policji podejrzani mieszkają na co dzień w Londynie. To trzech 24-letnich mężczyzn z dzielnic Camden, Westminster i Willesden, oraz liczący 23 i 25 lat mężczyźni z Westminster.
We wtorek policja przekazała, że w furgonetkach, których prawdopodobnie używali zatrzymani, nie znaleziono ładunków wybuchowych, choć zabezpieczono pewną ilość benzyny.
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Brytyjskie służby udaremniły potencjalny atak terrorystyczny w pobliżu bazy RAF Fairford i zatrzymały pięciu mężczyzn. W reakcji na incydent minist...
O sprawie wypowiadali się amerykańscy politycy. Prezydent USA Donald Trump wyraził w poniedziałek zdziwienie decyzją o wypuszczeniu pięciu mężczyzn. Wcześniej mówił, że rzekomi sprawcy chcieli wywołać poważne zniszczenia. Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio ocenił z kolei w poniedziałek w telewizji Fox News, że „w oczywisty sposób” w wydarzenie zamieszany był ktoś z zagranicy.
Amerykańskie lotnictwo używa brytyjskiej bazy w Fairford do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormuz.
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