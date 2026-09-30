Władimir Putin zaostrzył zasady wywozu gotówkowych rubli z Rosji. Osoby fizyczne nie mogą już bez dodatkowych formalności wywieźć do siedmiu państw byłego ZSRR więcej niż 1 mln rubli, czyli około 46 tys. zł.

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Nowe przepisy obowiązują od wtorku. Obejmują Armenię, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan, należące do Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, a także Azerbejdżan, Tadżykistan i Uzbekistan. W przypadku państw Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej dotychczasowy limit odpowiadał 100 tys. dol.

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Większe kwoty nadal będzie można wywozić przez wskazane międzynarodowe lotniska. Konieczne będzie jednak przedstawienie dokumentów bankowych potwierdzających pochodzenie pieniędzy.

Firmy i przedsiębiorcy nie mogą wywozić rubli w gotówce niezależnie od kwoty, poza wyjątkami przewidzianymi w dekrecie. Nowe ograniczenia nie dotyczą państw niewymienionych w przepisach.

Rosja zaostrza kontrolę nad wywozem rubli

Rosyjskie władze tłumaczą zmianę przypadkami nadużyć przy wywozie gotówki oraz potrzebą ściślejszej kontroli przepływów finansowych.

Część ekspertów i komentatorów łączy jednak decyzję z pojawiającymi się w Rosji pogłoskami o możliwej mobilizacji. Nie przedstawiono dowodów, że nowe ograniczenia zostały wprowadzone z tego powodu.

Temat wzbudził zainteresowanie rosyjskiej emigracji. Ogłoszona we wrześniu 2022 r. częściowa mobilizacja wywołała jedną z największych fal wyjazdów z Rosji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

Setki tysięcy Rosjan wyjechały po rozpoczęciu wojny

Według niezależnego rosyjskiego portalu The Bell po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę z Rosji wyjechało i do połowy 2024 r. nie wróciło około 650 tys. osób. Wyliczenia powstały na podstawie danych urzędów migracyjnych z niemal 70 państw.

Duże skupiska rosyjskich emigrantów powstały m.in. w Armenii, Kazachstanie, Gruzji, Turcji i Serbii.

The Bell szacował również, że około 80 tys. emigrantów z Rosji osiadło w Izraelu, ponad 48 tys. w Stanach Zjednoczonych, około 36 tys. w Niemczech i 16 tys. w Hiszpanii. Część Rosjan wybrała także kraje Azji, m.in. Tajlandię, Wietnam i Indonezję.