Od 1 maja 2026 r. Kreml wprowadza zakaz wywozu złota rafinowanego w sztabkach o wadze powyżej 100 gramów. Rosyjski dyktator podpisał stosowny dekret. Dokument, opublikowany na oficjalnym internetowym portalu informacji prawnej Kremla, wprowadza ograniczenia dla osób fizycznych, prawnych i jednoosobowych działalności gospodarczych, podkreśla „The Moscow Times”.

Ruble też nie wyjdą z Rosji

Dekret przewiduje wyjątki, o których dostępności decydują urzędnicy. Wywóz będzie dozwolony przez punkty kontroli lotniczej na międzynarodowych lotniskach w Moskwie (Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo) i Władywostoku (Kniewicze). Ale tylko za zgodą Federalnego Urzędu Probierczego.

Ten sam dekret nakłada ograniczenia na wywóz pieniędzy z Rosji. Od 1 kwietnia 2026 r. obowiązuje zakaz eksportu rubli gotówkowych do krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Armenii i Kirgistanu) w kwotach przekraczających równowartość 100 tys. dol. amerykańskich według oficjalnego kursu wymiany Banku Rosji z dnia wyjazdu. Osobom prawnym i przedsiębiorcom indywidualnym zabrania się wywozu rubli, niezależnie od kwoty. Wyjątkiem są tu punkty kontroli lotniczej na lotniskach międzynarodowych wyznaczone przez rząd.

Wszystko dla bezpieczeństwa. Ale czyjego?

Ten zakaz ekonomiści rosyjscy tłumaczą faktem, że Rosjanie chętnie i w dużych ilościach wywożą ruble za granicę do byłych posowieckich republik i tam często wymieniają na twardą walutę po korzystnym kursie. Mogą w ten sposób wyprać podejrzaną gotówkę, zainwestować w zagraniczne aktywa. Przepisy dekretu nie mają wprawdzie zastosowania do wywozu rubli przez instytucje kredytowe, pod warunkiem jednak, że posiadają one dokumenty potwierdzające pochodzenie pieniędzy. Są to m.in. uwierzytelnione wyciągi bankowe lub inne dokumenty, których lista „zostanie ustalona przez rząd rosyjski”.

Reżim tłumaczy cel wprowadzonych zakazów „ochroną bezpieczeństwa narodowego i interesów narodowych Federacji Rosyjskiej, zapewnienia jej stabilności finansowej”.

Ekonomiści zwracają uwagę, że dekret bardzo zwiększa i tak już ogromne pole korupcyjne, bo teraz to kolejni urzędnicy kolejnych instytucji państwowych zdecydują, ile złota i rubli może wywieźć z kraju obywatel Rosji.