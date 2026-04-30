Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji z wydzielonym subfunduszem oraz Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty w likwidacji z wydzielonymi subfunduszami (łącznie „Oferujący”) oferują do sprzedaży łącznie 26 obligacji na okaziciela serii A (ISIN: PLABMSD00031), o wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych każda („Obligacji”) wyemitowanych przez ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054847, NIP: 8730005511, REGON: 850021886, zwaną dalej „Emitentem” na podstawie Warunków Emisji Obligacji serii A przyjętych uchwałą Zarządu z dnia 22 września 2010 r.

Oferta publiczna przeprowadzana jest w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”), kierowanej wyłącznie do nieoznaczonego adresata zaklasyfikowanego jako inwestor kwalifikowany w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE(„Rozporządzenie Prospektowe”).

Oferta publiczna prowadzone jest w okresie od 1 kwietnia 2026 r. do 31 maja 2026 r.

Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi warunków, zasad prowadzenia oferty publicznej można zapoznać się na stronie internetowej: https://klienci-funduszu.pl/opera/aktualnosci-opera

Oferta Publiczna jest wyłączona z obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 a Rozporządzenia Prospektowego oraz memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ust 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i reklamowy. Stanowi wyłącznie zaproszenie do zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferty i nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

