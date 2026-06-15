Tegoroczna, jubileuszowa edycja konkursu trwała ponad dwa miesiące i zgromadziła blisko 3,5 tys. uczestników z całej Polski – głównie studentów oraz uczniów szkół policealnych. Do Wielkiego Finału zakwalifikowało się 10 najlepszych inwestorów, którzy na Sali Notowań GPW rywalizowali w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste realia rynkowe, inwestując w akcje, ETF-y oraz kontrakty terminowe. W trakcie Finału rozegranego 11 czerwca 2026 roku uczestnicy podejmowali decyzje inwestycyjne w czasie rzeczywistym, konkurując o najwyższą stopę zwrotu.

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W Finale najwyższą stopę zwrotu osiągnął Maksymilian Kruszyński z Politechniki Warszawskiej (+1,93%). Drugie miejsce zajęła Łucja Pelc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (+1,84%), a trzecie Aleksandra Tarnówka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (+1,69%). Równolegle, w klasyfikacji całej, dwumiesięcznej rozgrywki, najlepszy wynik uzyskał Sebastian Klocek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, osiągając stopę zwrotu na poziomie 225,27%.

– Finał konkursu Index Investment Challenge zrobił na mnie ogromne wrażenie. Imponujące były nie tylko osiągnięte stopy zwrotu, lecz przede wszystkim wiedza, umiejętności oraz dojrzałość inwestycyjna uczestników, które pozwoliły im te wyniki osiągnąć. Skala projektu – z udziałem około 3,5 tys. studentów – pokazuje, jak duże jest zainteresowanie młodych ludzi edukacją finansową oraz rynkiem kapitałowym. Szczególnie istotne jest także rosnące zaangażowanie kobiet, co potwierdza ich obecność w finale. Index Investment Challenge stanowi narzędzie wspierające rozwój kompetencji inwestycyjnych oraz budowę zaplecza przyszłych analityków i inwestorów, którzy w kolejnych latach będą współtworzyć rynek kapitałowy- powiedziała Dominika Niewiadomska-Siniecka, Członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

10 najlepszych laureatów Finału na Sali Notowań

Miejsce Imię i Nazwisko Uczelnia Nagroda 1. Maksymilian Kruszyński Politechnika Warszawska 4000 zł 2. Łucja Pelc Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2500 zł 3. Aleksandra Tarnówka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1500 zł 4. Paweł Stańczyk Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 800 zł 5. Sebastian Klocek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 700 zł 6. Kamil Matuszewski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 600 zł 7. Michał Górlicki Gonzalez Uniwersytet Warszawski 500 zł 8. Jakub Gołąb Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 500 zł 9. Oliwer Jakubowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 500 zł 10. Michał Wójcik Uniwersytet Wrocławski 500 zł

Nagrodzonych zostało także 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższe wartości Portfela w trakcie 2-miesięcznej rozgrywki poprzedzającej Finał 10. edycji Index Investment Challenge:

10 najlepszych Uczestników 2-miesięcznej rozgrywki

Miejsce Nick Stopa zwrotu Nagroda 1. Sebastian Klocek +225,27% 7500 zł, miesięczny staż na GPW, roczne członkostwo rozszerzone SII, 2 letni abonament Longterm 2. Łucja Pelc +218,33% 4200 zł, roczne członkostwo rozszerzone SII, roczny abonament Longterm 3. Jakub Gołąb +188,95% 3000 zł, roczne członkostwo rozszerzone SII, 3 miesięczny abonament Longterm 4. Paweł Stańczyk +154,59% 2000 zł, roczne członkostwo podstawowe SII, 3 miesięczny abonament Longterm 5. Kamil Matuszewski +133,03% 1000 zł, roczne członkostwo podstawowe SII, 3 miesięczny abonament Longterm 6. Aleksandra Tarnówka +119,58% 500 zł, roczne członkostwo podstawowe SII, 3 miesięczny abonament Longterm 7. Michał Wójcik +115,54% 500 zł, 3 miesięczny abonament Longterm 8. Oliwer Jakubowski +110,54% 500 zł 9. Maksymilian Kruszyński +108,78% 500 zł 10. Artem Burdzilowski +107,63% 500 zł

Łączna pula nagród w tegorocznej edycji przekroczyła 60 tys. zł. Laureaci Finału otrzymali nagrody finansowe oraz vouchery na specjalistyczne szkolenia inwestycyjne „Giełda dla średniozaawansowanych”, a najlepsi uczestnicy etapu głównego również dodatkowe wyróżnienia, w tym możliwość odbycia stażu na GPW oraz dostęp do programów edukacyjnych i analiz rynkowych oferowanych przez partnerów konkursu.

W tym roku konkurs odbywał się pod patronatem 14 uczelni wyższych oraz 33 kół naukowych z całej Polski, co potwierdza jego rosnącą rangę i znaczenie w środowisku akademickim. Nowym elementem była współpraca z kilkunastoma wykładowcami akademickimi, którzy włączyli projekt do programów zajęć dydaktycznych. Dzięki temu inicjatywa stała się integralnym elementem kształcenia studentów w obszarach rynku kapitałowego, instrumentów finansowych oraz zarządzania kapitałem, umożliwiając praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy. Współpraca ta pozwoliła również na bieżące monitorowanie i analizę postępów uczestników, wzbogacając proces dydaktyczny o wymiar praktyczny oraz systematycznie wspierając rozwój kompetencji inwestycyjnych studentów i ich przygotowanie do wejścia na rynek.

- Współpraca z uczelniami oraz wykładowcami akademickimi pozwala wzmacniać praktyczny wymiar kształcenia w obszarze rynku kapitałowego i lepiej przygotowywać studentów do wyzwań rynku finansowego. Włączenie konkursu do programów zajęć dydaktycznych pokazuje, że inicjatywy tego typu mogą stanowić trwały element procesu edukacyjnego. W kolejnych edycjach planujemy dalsze rozwijanie współpracy z ośrodkami akademickimi i poszerzanie skali projektu – podkreśliła Alina Bączar, Prezes Zarządu Fundacji GPW.

Uczestnicy tegorocznego konkursu Index Investment Challenge mieli również dostęp do cyklu siedmiu webinarów obejmujących zagadnienia związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, inwestowaniem w akcje, ETF-y i kontrakty terminowe oraz budowaniem bezpieczeństwa finansowego w długim horyzoncie. Cykl został zrealizowany we współpracy z przedstawicielami kluczowych instytucji rynku kapitałowego, w tym DM BOŚ, Beta ETF, Girls Money Club, Longterm, Erste TFI oraz PFR Portal PPK, którzy zapewnili uczestnikom dostęp do aktualnej wiedzy o charakterze praktycznym.

Index Investment Challenge to największy w Polsce konkurs inwestycyjny dla studentów, umożliwiający praktyczne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu rynku kapitałowego. Jubileuszowa, 10. edycja została zorganizowana przez Fundację GPW oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający poprzez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „Index”, przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jako partnera technologicznego. Konkurs realizowany był we współpracy z Partnerami Głównymi: Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Domem Maklerskim BOŚ, Erste TFI oraz Longterm. Patronat Honorowy nad inicjatywą objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Finansów, a Partnerami Merytorycznymi konkursu byli: Beta ETF, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, CFA Society Poland, Warszawski Instytut Bankowości oraz PFR Portal PPK.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz informacje o starcie kolejnej edycji będą dostępne na stronie: Index Investment Challenge

Partnerami medialnymi wydarzenia byli „Rzeczpospolita”, rp.pl i „Parkiet”