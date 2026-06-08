Mariusz Koczwara sales director ADP Polska, Adrian Suski CFO Cersanit, Anna Biekionis country manager DKV Euro Service Polska, Piotr Nawrocki dyrektor biura ds. finansów UNIMOT, Katarzyna Marciniak członek zarządu ds. finansów/controllingu managing director finance DB Cargo Polska, Piotr Bujak główny ekonomista i dyrektor departamentu analiz ekonomicznych PKO BP, Paweł Czuryło redaktor zarządzający Gremi Media
Debatę zatytułowaną „Logistyka i inwestycje w turbulentnych czasach. Jak podejmować decyzje finansowe w warunkach niepewności?” otworzył Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, wskazując na dwa strukturalne trendy definiujące aktywność inwestycyjną polskich przedsiębiorstw: nearshoring oraz transformację energetyczną. Oba są bezpośrednim następstwem geopolitycznych turbulencji ostatnich lat.
- Nearshoring jest dla polskiej gospodarki szansą. Polska ze swoim położeniem nie wypada źle - wręcz można zaryzykować tezę, że nasza pozycja w europejskich i globalnych łańcuchach produkcyjnych poprawia się i to sprzyja zwiększaniu inwestycji przez międzynarodowe koncerny. Jednocześnie transformacja energetyczna nie jest już tylko wymogiem regulacyjnym - to wymóg związany z bezpieczeństwem funkcjonowania firm i ich odpornością na wstrząsy na rynku surowców energetycznych - podkreśla Piotr Bujak.
Katarzyna Marciniak, członek zarządu ds. finansów/controllingu DB Cargo Polska ocenia, że to COVID-19 okazał się pierwszym realnym testem odporności organizacyjnej. Okazał się też nieoczekiwanym akceleratorem cyfryzacji.
- Jeśli mogliśmy - działając w branży kolejowej, czyli branży strategicznej - przenieść dyspozyturę do domów, to okazuje się, że jest możliwe zarządzanie tak delikatnym obszarem działalności zdalnie, bez żadnej przerwy w działalności operacyjnej. Ale co to również spowodowało? Że nad czystym rachunkiem ekonomicznym zaczęły przeważać względy bezpieczeństwa i odporności - wskazuje Katarzyna Marciniak.
Marciniak podkreśliła również, że trwałe zmiany w myśleniu o ryzyku są może ważniejszym dziedzictwem ostatnich lat niż sama cyfryzacja. Dziś posiadanie scenariuszy awaryjnych i planów ciągłości działania (BCP) stało się normą, a nie przywilejem najbardziej zaawansowanych organizacji.
Koszt operacyjny czy strategiczna polisa?
Najbardziej konkretny obraz zarządzania łańcuchem dostaw w warunkach kryzysu przedstawił Piotr Nawrocki, dyrektor ds. finansowych Unimotu. Wybuch wojny w Ukrainie oznaczał dla spółki konieczność błyskawicznego przebudowania całej sieci dostaw produktów ropopochodnych.
- Przed wojną między Primorskiem a Gdynią statki jeździły jak tramwaje - wystarczyło zadzwonić po kolejny. W momencie, kiedy wybuchła wojna, musieliśmy w kilka tygodni zbudować nowe łańcuchy dostaw. Policzyliśmy, ile byliśmy w stanie stracić w sytuacji turbulencji, nie mając zapasowych mocy. Okazało się, że koszt nadmiarowej logistyki jest do przyjęcia. Bo to są momenty, kiedy można też więcej zarobić - marże również rosną - wspomina Piotr Nawrocki.
Unimot wynajął terminal przeładunkowy w Gulfhavn do obsługi dużych statków, które nie mogą wpłynąć do Gdyni ze względu na niewystarczającą głębokość. Natomiast przed wprowadzeniem sankcji na import LPG z Rosji, spółka zdecydowała się przenieść operacje do terminala morskiego w Wilhelmshaven, dostosowanego do przeładunku tego towaru. Firma postawił również na dywersyfikację pionową, inwestując w terminale oraz spółkę kolejową, aby mieć własny tabor do transportu LPG i paliw. Dzięki tym inwestycjom na przykład w pierwszym kwartale 2026 roku - kiedy pojawiły się problemy z importem na Ukrainę od strony Węgier - Unimot był w stanie uruchomić dostawy kolejowe z Wilhelmshaven wprost na Ukrainę.
Równie wyrazisty przypadek zaprezentował Adrian Suski, CFO Grupy Cersanit. Ukraina odpowiadała za jedną trzecią biznesu spółki, a kluczowym surowcem do produkcji ceramiki jest glina wydobywana na Ukrainie. Po wybuchu wojny grupa zbudowała zapasy na 24 miesiące – to poziom, który wydawał się bezpieczny. Ale wojna się nie skończyła.
- Doszliśmy do bezprecedensowej sytuacji, w której wozimy glinę z Polski na Ukrainę - pierwszy raz w historii Cersanitu i prawdopodobnie w historii ceramiki w regionie CEE. To transport ciężkiego surowca do fabryki ukraińskiej, żeby mogła ona funkcjonować. Wszystkie business case'y i macierze ryzyk nas tu nie przygotowały - zaznacza Adrian Suski.
Anna Biekionis, Country Manager, DKV Euro Service Polska, wskazała, ze polskie firmy transportowe, będące jednym z głównych klientów DKV, przeszły prawdziwy egzamin dojrzałości. Polskie firmy realizują ok. 20 proc. wszystkich przewozów w Europie w ujęciu kilometrowym, a coraz częściej przejmują firmy w Niemczech, Holandii czy wchodzą na rynki Serbii i Mołdawii.
- Rozmawiałam niedawno z jednym z naszych klientów. Powiedział mi: „Jesteśmy firmą informatyczna robiącą transport". Coś w tym jest - firmy transportowe bardzo dużo inwestują w rozwiązania cyfrowe i to właśnie dlatego polska branża utrzymuje swoją dominującą pozycję na europejskim rynku - podkreśla Anna Biekionis.
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Od przeżycia do przewagi
W części poświęconej zarządzaniu płynnością finansowej debata skupiła się na instrumentach zabezpieczających i ich roli w budowaniu odporności. Piotr Nawrocki z Unimotu szczegółowo opisał specyfikę branży paliwowej, gdzie obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych narzuca ogromne potrzeby finansowe, a wahania cen ropy mają bezpośredni wpływ na wymagany kapitał obrotowy.
- Gdy kupujemy statek paliwa - przed wojną za dwadzieścia kilka milionów dolarów, a po wybuchu za blisko 50 to te pieniądze trzeba skądś wziąć. Hedging to must have. Robimy transakcje zabezpieczające zarówno u brokerów, jak i w bankach w ramach limitów kredytowych. Nie ma limitu, którego się nie przekroczyło, ale trzeba nad tym panować i mieć bufor - tłumaczy dyrektor ds. finansowych Unimotu.
Piotr Bujak potwierdza, że rynek instrumentów zabezpieczających w Polsce wyraźnie wzrósł. Polskie firmy rosną, stają się bardziej dojrzałe i sprofesjonalizowane. Ta zmiana jest widoczna szczególnie po 2022 roku, kiedy zmienność cen surowców energetycznych i walut skonfrontowała wiele firm z brakiem polityki hedgingowej.
Marciniak zwróciła uwagę na specyfikę branży kolejowej, gdzie dominują zamówienia publiczne, głównie z klauzulami inflacyjnymi jako jedynym mechanizmem ochrony. To powoduje, że wykonawcy szukają możliwości poprawy efektywności wewnętrznej oraz wszelkich innych optymalizacji operacyjnych.
Finansowanie inwestycji i automatyzacja
W dyskusji o źródłach finansowania inwestycji Piotr Nawrocki sformułował kluczową tezę: kapitał własny jest droższy niż obcy, wiec każdą inwestycję należy optymalnie lewarować. Ważniejszy od marży kredytowej jest poziom lewaru - zwiększenie udziału tańszego finansowania zewnętrznego poprawia zwrot na kapitale własnym bardziej niż oszczędność kilku punktów bazowych na marży.
Adrian Suski z Grupy Cersanit podkreślił, że w warunkach droższego pieniądza i niepewnych przepływów, strategia smart CAPEX zastępuje greenfield. Modernizacja istniejących aktywów daje zbliżone efektywności przy dużo lepszych stopach zwrotu. - Wymieniamy kluczowy komponent linii produkcyjnej, który daje nam praktycznie efektywność greenfield przy dużo lepszej stopie zwrotu. Wykorzystujemy istniejącą infrastrukturę i hale, inwestujemy w ten element, który naprawdę zmienia wydajność - wyjaśnia Adrian Suski.
Mariusz Koczwara, dyrektor sprzedaży z ADP Polska zwrócił uwagę na kwestie regulacyjne i demograficzne jako realne bariery inwestycji. Przytoczył przykład inwestora gotowego uruchomić mały reaktor w 12 miesięcy, a Polska potrzebuje 6 lat na podłączenie do sieci oraz przykład fabryki gotowej do pracy, czekającej 9 miesięcy na kontrole straży pożarnej. - Pieniądze - bankowe czy firmowe - nie są kłopotem przy inwestycjach. Kluczem są regulacje i demografia, a rocznie ubywa z rynku pracy 50 tys. osób. Jeśli nie zautomatyzujemy procesów od magazynów do HR i finansów, nie damy rady. I tu jest rola CFO - tam, gdzie mamy wpływ na organizacje inwestujmy, ale pilnujmy realnego efektu finansowego - uważa Mariusz Koczwara.
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ESG, dekarbonizacja i transformacja energetyczna
Anna Biekionis przedstawiła wyniki badań DKV wśród polskich firm transportowych. Ciężki transport dalekobieżny nie widzi możliwości elektryfikacji w horyzoncie 10 lat - technologie bateryjne nie zapewniają wystarczającego zasięgu przy wymaganej ładowności. Wodór, będący jeszcze dwa lata temu obiektem hurra-optymizmu, zniknął z deklaracji inwestycyjnych wraz z osłabieniem doniesień medialnych.
Nawrocki opisał absurd regulacyjny związany z biokomponentami: biokomponenty dodawane do paliw muszą być wyprodukowane w Polsce, a więc gdy do Polski sprowadzana jest benzyna z niemieckich rafinerii, to biokomponenty jadą do Niemiec, są tam mieszane z benzyną, a potem wracają do Polski - z dodatkową emisją CO2 po drodze. - Widać wyraźnie jak brakuje systemowego spojrzenia dla całej Unii Europejskiej - opisuje dyrektor ds. finansowych Unimotu.
Katarzyna Marciniak z DB Cargo Polska zauważyła, że presja ESG jest również konstruktywna - wymusza precyzyjne mierzenie emisyjności i rzetelną kalkulację kosztów transformacji. DB Cargo Polska od 2017 roku analizuje swój wpływ na otoczenie. Nasze doświadczenie pokazuje, że dla branży TSL zabranie rzetelnych, audytowanych danych – w szczególności, jeśli rozmawiamy o „zakresie trzecim” emisji, czyli związanym z emisjami indukowanymi, wynikającymi z m.in. kombinowanego łańcucha dostaw - jest wyzwaniem.
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Rola zespołu w warunkach czarnych łabędzi
W finałowej części debaty uczestnicy omawiali filozofię zarządzania ryzykiem w świecie, gdzie nieprzewidywalność stała się normą. Adrian Suski z Grupy Cersanit ocenił, że zaawansowane modele scenariuszowe i rozbudowane arkusze Excela przestają być wystarczające w konfrontacji z naprawdę nieoczekiwanymi zdarzeniami.
- Rozbudowane Excele czy najlepszy system do planowania - nie dają sobie rady z tym co się dzieje. Jak pojawia się te czarne łabędzie potrzebny jest silny zespół. To jest klucz: budować zespoły odporne i elastyczne, które potrafią funkcjonować w warunkach niepewności - ocenia członek zarządu i CFO Grupy Cersanit.
Bujak zaproponował syntetyczną ramę: w świecie rosnących nieznanych niewiadomych kluczowe jest eliminowanie wpływu znanych ryzyk - m.in. przez hedging - po to, aby pozostawić bufor elastyczności na niespodziewane wstrząsy. Jednym z kluczowych źródeł odporności polskiej gospodarki jest duża dywersyfikacja, zarówno na poziomie makro, jak i poszczególnych firm.
- Jednym ze źródeł wysokiej odporności polskiej gospodarki na szoki przez ostatnie 30 lat jest - obok niskiego lewarowania - duża dywersyfikacja. Zwiększanie tej dywersyfikacji, źródeł dostaw, we wszystkich wymiarach, jest właściwym działaniem w obecnych turbulentnych czasach - uznał główny ekonomista PKO BP.
Marciniak dodała przykład z DB Cargo Polska: firma nie zwolniła ani jednego pracownika podczas ani COVID-u, ani po wybuchu wojny, utrzymując portfolio biznesowe na tyle zróżnicowane, że można było przekierowywać zasoby. I wdrożyła program edukacji ekonomicznej dla wszystkich pracowników - od maszynistów po menedżerów – by np. tłumaczyć, czym jest cash flow na przykładzie budżetu domowego - Edukacja w tym zakresie jest niewiarygodnie ważna. W okresie dyscypliny finansowej, potrzebujemy – obiektywnie rzecz biorąc – projektów, które przyniosą zyski lub zoptymalizują nasze wydatki. Jeśli pracownicy każdego szczebla rozumieją to na prostych przykładach, automatycznie wyciągają wnioski co do kosztów w swoich obszarach. Dziś finanse to nie tylko domena finansistów – każdy obszar działalności musi posiadać przynajmniej podstawowe zrozumienie tych mechanizmów. To pozwala nam się naturalnie optymalizować - podkreśla Katarzyna Marciniak, członek zarządu ds. finansów/controllingu DB Cargo Polska.
Mariusz Koczwara zakończył debatę wezwaniem do konsekwencji: wiele polskich firm zatrzymuje się w połowie transformacji i ogłasza sukces. Rola CFO powinna tymczasem polegać na pilnowaniu, że inwestycje - w automatyzację, digitalizację, AI - mają realny, mierzalny wpływ na cash flow. AI to nie jest strategia: to narzędzie, i od nas zależy, jak je wykorzystamy – podsumował dyrektor sprzedaży w ADP Polska.
Debata została zrealizowana jako część inicjatywy CFO Excellence Awards, konkursu „Rzeczpospolitej” dla dyrektorów finansowych.
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