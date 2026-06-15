Foo Fighters'2026
Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin prezentują się na stadionach, w halach i na festiwalach w dziesięciu krajach kontynentalnej Europy, a także podczas dwóch koncertów w Liverpoolu.
Trasa rozpoczęła się ledwie kilka dni temu, 10 czerwca w Oslo, a zakończy 10 lipca na festiwalu NOS Alive w Portugalii. To pierwsze europejskie tournée zespołu od czasu gigantycznej trasy „Everything or Nothing at All Tour” (2024).
Wcześniej, w maju 2025 r., Foo Fighters zwolnili perkusistę Josha Freese'a, nie podając konkretnego powodu poza stwierdzeniem, że „postanowili obrać inny kierunek”.
Czytaj więcej
Organizatorzy opublikowali podział na sceny i dni. Ruszyła także sprzedaż biletów jednodniowych na 56. edycję Jarocin Festiwal.
Freese, który zastąpił zmarłego Taylora Hawkinsa, sam poinformował o rozstaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyrażając zaskoczenie i rozczarowanie, ale zaznaczając, że szanuje decyzję zespołu. Wkrótce potem zespół ogłosił, że nowym perkusistą został Ilan Rubin, a Josh Freese powrócił do pracy z Nine Inch Nails.
Pozostaje mieć nadzieję, że to koniec turbulencji w zespole. Trzeba dodać, że lider formacji, Dave Grohl, który grał na perkusji w Nirvanie, ma sporo kompetencji w ocenie perkusistów.
Poprzedni 11. album grupy „But Here We Are” był rockowym trenem na cześć zmarłego nagle bębniarza Taylora Hawkinsa. Jego śmierć wiosną 2022 r., podczas światowego tournée w Bogocie, była dla wszystkich zaskoczeniem. Grupa na wiele miesięcy przerwała działalność.
Od 24 kwietnia fani mogą się cieszyć nowym, 12. albumem „Your Favorite Toy”. Został wyprodukowany przez sam zespół i Olivera Romana.
Album został ogłoszony 19 lutego wraz z premierą tytułowego utworu, który zgodnie z deklaracją lidera Dave’a Grohla wyznaczył nowy kierunek i ton płyty po długim okresie eksperymentów.
Grohl ujawnił, że nagrał ponad pięćdziesiąt utworów, a początkowo wpływ na niego mieli m.in. Massive Attack, Pink Floyd i Bad Brains.
Czytaj więcej
29 maja ukaże się „The Boys of Dungeon Lane”, nowy album Paula McCartney’a, który 18 czerwca skończy 84 lata, m. in. z pierwszym w historii duetem...
- Pewnej nocy leżałem w łóżku, słuchając moich demówek i nagle na liście odtwarzania pojawiło się dziesięć utworów, które naprawdę przypominały muzykę, której słuchaliśmy, dorastając Pomyślałem: „O mój Boże, to jest ta energia, jakiej potrzebuję”.
Najpierw Grohl nagrał ścieżki z Rubinem, a potem pozostali członkowie zespołu dogrywali swoje partie. Powstał najkrótszy, zwarty album zespołu, trwający 36 minuty i 26 sekund.
Album i tytułowy utwór pierwotnie nosiły tytuł „For Good” nawiązujący do refrenu – „ktoś wyrzucił twoją ulubioną zabawkę na dobre”, ale Grohl zmienił go po ogłoszeniu tytułu filmu „Wicked: For Good”, aby uniknąć podobieństw.
Fani mogą się spodziewać aż 28 lub 29 utworów i nie powinno zabraknąć „Aurory” dedykowanej Hawkinsowi. Z kolei Rubin będzie miał okazję zaprezentować się perkusyjnym solem w „Monkey Wrench”. Proszę się spodziewać, że Grohl też zagra na perkusji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas