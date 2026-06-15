Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin prezentują się na stadionach, w halach i na festiwalach w dziesięciu krajach kontynentalnej Europy, a także podczas dwóch koncertów w Liverpoolu.

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Pewnej nocy leżałem w łóżku, słuchając moich demówek i nagle na liście odtwarzania pojawiło się dziesięć utworów, które naprawdę przypominały muzykę, której słuchaliśmy, dorastając Pomyślałem: „O mój Boże, to jest ta energia, jakiej potrzebuję Dave Grohl

Koncert Foo Fighters w Warszawie

Trasa rozpoczęła się ledwie kilka dni temu, 10 czerwca w Oslo, a zakończy 10 lipca na festiwalu NOS Alive w Portugalii. To pierwsze europejskie tournée zespołu od czasu gigantycznej trasy „Everything or Nothing at All Tour” (2024).

Wcześniej, w maju 2025 r., Foo Fighters zwolnili perkusistę Josha Freese'a, nie podając konkretnego powodu poza stwierdzeniem, że „postanowili obrać inny kierunek”.

Freese, który zastąpił zmarłego Taylora Hawkinsa, sam poinformował o rozstaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyrażając zaskoczenie i rozczarowanie, ale zaznaczając, że szanuje decyzję zespołu. Wkrótce potem zespół ogłosił, że nowym perkusistą został Ilan Rubin, a Josh Freese powrócił do pracy z Nine Inch Nails.

Pozostaje mieć nadzieję, że to koniec turbulencji w zespole. Trzeba dodać, że lider formacji, Dave Grohl, który grał na perkusji w Nirvanie, ma sporo kompetencji w ocenie perkusistów.

Poprzedni 11. album grupy „But Here We Are” był rockowym trenem na cześć zmarłego nagle bębniarza Taylora Hawkinsa. Jego śmierć wiosną 2022 r., podczas światowego tournée w Bogocie, była dla wszystkich zaskoczeniem. Grupa na wiele miesięcy przerwała działalność.

„Your Favorite Toy", nowy album Foo Fighters

Od 24 kwietnia fani mogą się cieszyć nowym, 12. albumem „Your Favorite Toy”. Został wyprodukowany przez sam zespół i Olivera Romana.

Album został ogłoszony 19 lutego wraz z premierą tytułowego utworu, który zgodnie z deklaracją lidera Dave’a Grohla wyznaczył nowy kierunek i ton płyty po długim okresie eksperymentów.

Grohl ujawnił, że nagrał ponad pięćdziesiąt utworów, a początkowo wpływ na niego mieli m.in. Massive Attack, Pink Floyd i Bad Brains.

- Pewnej nocy leżałem w łóżku, słuchając moich demówek i nagle na liście odtwarzania pojawiło się dziesięć utworów, które naprawdę przypominały muzykę, której słuchaliśmy, dorastając Pomyślałem: „O mój Boże, to jest ta energia, jakiej potrzebuję”.

Najpierw Grohl nagrał ścieżki z Rubinem, a potem pozostali członkowie zespołu dogrywali swoje partie. Powstał najkrótszy, zwarty album zespołu, trwający 36 minuty i 26 sekund.

Album i tytułowy utwór pierwotnie nosiły tytuł „For Good” nawiązujący do refrenu – „ktoś wyrzucił twoją ulubioną zabawkę na dobre”, ale Grohl zmienił go po ogłoszeniu tytułu filmu „Wicked: For Good”, aby uniknąć podobieństw.

Fani mogą się spodziewać aż 28 lub 29 utworów i nie powinno zabraknąć „Aurory” dedykowanej Hawkinsowi. Z kolei Rubin będzie miał okazję zaprezentować się perkusyjnym solem w „Monkey Wrench”. Proszę się spodziewać, że Grohl też zagra na perkusji.