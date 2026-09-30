Najmniejszy rekrut meksykańskiej Gwardii Narodowej. Chihuahua Comando ma zaledwie 21 centymetrów wzrostu
Miniaturowe gogle, dopasowana kamizelka taktyczna, hełm, a nawet niewielka kamera zamontowana na głowie – tak prezentuje się Comando, najbardziej nietypowy i zarazem najmniejszy psi członek meksykańskiej Gwardii Narodowej.
Chihuahua ma 13 miesięcy, waży około siedmiu kilogramów i mierzy zaledwie 21 centymetrów. Wyraźnie różni się więc od dużych i silnych psów, które zazwyczaj kojarzone są ze służbą w jednostkach wojskowych i policyjnych. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że Comando nie ma być jedynie maskotką przyciągającą uwagę. Jest również przygotowywany do pracy w działaniach poszukiwawczo–ratowniczych.
Podczas szkolenia, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, Comando pokonywał przeszkody. Ćwiczeniom przyglądał się Roko, znacznie większy i w pełni wyszkolony już pies.
Porucznik Debora Hernandez zwraca uwagę, że obecność chihuahua w Gwardii Narodowej podważa utrwalone stereotypy. Pierwszy dotyczy przekonania, że do służby w tej formacji nadają się wyłącznie duże psy. Drugi odnosi się zaś do wizerunku samej Gwardii Narodowej i możliwości budowania przez formację o wojskowym charakterze bardziej bezpośrednich i przyjaznych relacji ze społeczeństwem.
Jak powiedziała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”, obecność Comando ma przypominać, że „pod mundurem też są ludzie”.
Pies trafił pod opiekę Gwardii Narodowej około sześć miesięcy temu w położonym na północy kraju stanie Chihuahua, od którego pochodzi nazwa rasy. Jego starsi właściciele nie byli już w stanie się nim zajmować, dlatego został przygarnięty przez formację.
Obecnie Comando pojawia się podczas różnego typu uroczystości, wydarzeń organizowanych w szkołach oraz programów służących budowaniu relacji z lokalnymi społecznościami.
Comando zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych psów należących do meksykańskiej Gwardii Narodowej. Formacja ma ich około 350, a większość stanowią rasy tradycyjnie wykorzystywane do pracy, między innymi owczarki niemieckie i labradory.
Chihuahua są znane z dużych, stojących uszu, wyrazistych oczu, energicznego usposobienia i charakterystycznej osobowości. Mimo że potrafią być czujne i aktywne, rzadko postrzega się je jako psy odpowiednie do poważnych zadań operacyjnych.
Comando zdążył już wystąpić podczas parady z okazji meksykańskiego Dnia Niepodległości. Doczekał się także własnego animowanego wizerunku, a w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej memów z jego udziałem.
Rosnąca popularność psa ma jednak służyć również innemu celowi. Jak wskazują przedstawiciele formacji, Comando pomaga łagodzić wizerunek meksykańskiej Gwardii Narodowej.
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