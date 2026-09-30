Miniaturowe gogle, dopasowana kamizelka taktyczna, hełm, a nawet niewielka kamera zamontowana na głowie – tak prezentuje się Comando, najbardziej nietypowy i zarazem najmniejszy psi członek meksykańskiej Gwardii Narodowej.

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Chihuahua ma 13 miesięcy, waży około siedmiu kilogramów i mierzy zaledwie 21 centymetrów. Wyraźnie różni się więc od dużych i silnych psów, które zazwyczaj kojarzone są ze służbą w jednostkach wojskowych i policyjnych. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że Comando nie ma być jedynie maskotką przyciągającą uwagę. Jest również przygotowywany do pracy w działaniach poszukiwawczo–ratowniczych.

Podczas szkolenia, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, Comando pokonywał przeszkody. Ćwiczeniom przyglądał się Roko, znacznie większy i w pełni wyszkolony już pies.

Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan

„Pod mundurem też jesteśmy ludźmi” – Comando ma przełamać stereotypy

Porucznik Debora Hernandez zwraca uwagę, że obecność chihuahua w Gwardii Narodowej podważa utrwalone stereotypy. Pierwszy dotyczy przekonania, że do służby w tej formacji nadają się wyłącznie duże psy. Drugi odnosi się zaś do wizerunku samej Gwardii Narodowej i możliwości budowania przez formację o wojskowym charakterze bardziej bezpośrednich i przyjaznych relacji ze społeczeństwem.

Jak powiedziała w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian”, obecność Comando ma przypominać, że „pod mundurem też są ludzie”.

Pies trafił pod opiekę Gwardii Narodowej około sześć miesięcy temu w położonym na północy kraju stanie Chihuahua, od którego pochodzi nazwa rasy. Jego starsi właściciele nie byli już w stanie się nim zajmować, dlatego został przygarnięty przez formację.

Obecnie Comando pojawia się podczas różnego typu uroczystości, wydarzeń organizowanych w szkołach oraz programów służących budowaniu relacji z lokalnymi społecznościami.

Jeden na trzysta pięćdziesiąt. Unikalna gwiazda meksykańskich służb

Comando zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych psów należących do meksykańskiej Gwardii Narodowej. Formacja ma ich około 350, a większość stanowią rasy tradycyjnie wykorzystywane do pracy, między innymi owczarki niemieckie i labradory.

Chihuahua są znane z dużych, stojących uszu, wyrazistych oczu, energicznego usposobienia i charakterystycznej osobowości. Mimo że potrafią być czujne i aktywne, rzadko postrzega się je jako psy odpowiednie do poważnych zadań operacyjnych.

Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan

Comando zdążył już wystąpić podczas parady z okazji meksykańskiego Dnia Niepodległości. Doczekał się także własnego animowanego wizerunku, a w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej memów z jego udziałem.

Rosnąca popularność psa ma jednak służyć również innemu celowi. Jak wskazują przedstawiciele formacji, Comando pomaga łagodzić wizerunek meksykańskiej Gwardii Narodowej.