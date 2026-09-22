21-latek jechał hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S3
O zdarzeniu za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze, a także reporterka Radia ZET.
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W poniedziałek 21 września policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zatrzymali na drodze ekspresowej S3 w okolicach Lubawki (województwo dolnośląskie) 21-letniego mieszkańca Świebodzic. Mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną.
Zapytany przez funkcjonariuszy, dlaczego jechał hulajnogą elektryczną na ekspresówce, odpowiedział: „Tak pokierowała mnie nawigacja”.
21-latek za popełnione wykroczenia otrzymał mandat, który – jak informuje reporterka Radia ZET – wyniósł 500 zł. Po zakończeniu interwencji mężczyzna został odwieziony przez policjantów na najbliższą stację paliw.
Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze w swoim wpisie ostrzegła przed niebezpiecznymi konsekwencjami podróży hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej: „Taka podróż mogła skończyć się tragicznie. Hulajnoga elektryczna na drodze ekspresowej i wśród pojazdów poruszających się z dużymi prędkościami stanowi ogromne zagrożenie”.
Funkcjonariusze podkreślili również, że nigdy nie należy bezrefleksyjnie korzystać z nawigacji: „Nawigacja może wskazać trasę, ale pamiętajmy, że to kierujący musi sprawdzić, czy może się nią bezpiecznie i zgodnie z przepisami poruszać”.
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Niemal codziennie media donoszą o kolejnych wypadkach z udziałem osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych. Do jednego z nich, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, doszło w poniedziałek 21 września w Nakle nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskie). 13-latek jadący na hulajnodze elektrycznej zderzył się z autobusem. Chłopiec zginął na miejscu.
– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył w znajdujący się na nim autobus – powiedział serwisowi tvn24.pl młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.
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