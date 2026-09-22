Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o zmianie na stanowisku inspektora wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia – wynika z ustaleń Onetu. Powodem ma być niezadowolenie kierownictwa resortu z dotychczasowych efektów wdrażania dronów w polskiej armii.

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Generał Mirosław Bodnar ma teraz objąć nowe obowiązki w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Ministerstwo Obrony Narodowej nie opublikowało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Problem z wdrażaniem dronów w wojsku

Onet podaje, że gen. Bodnar był odpowiedzialny za obszar bezzałogowców przez ponad dwa lata, jednak zdaniem rozmówców portalu z MON nie poradził sobie z tym zadaniem. W efekcie polscy żołnierze nadal nie ćwiczą powszechnie z wykorzystaniem dronów, co wynika z braku tego sprzętu w jednostkach oraz nieprzedstawienia kompleksowej koncepcji ich rozwoju przez dowództwo.

Według relacji oficera cytowanego przez Onet, gen. Bodnar nie posiadał wiedzy w zakresie dronów w momencie nominacji. Jak twierdzi informator portalu, kluczową rolę w jego powołaniu miały odgrywać koneksje polityczne – gen. Bodnar jest bratem byłego ministra sprawiedliwości. Informatorzy Onetu określają ostatnie dwa lata jako czas stracony dla rozwoju tego segmentu wojska.

Przebieg służby gen. Mirosława Bodnara

Dwa lata temu przy wyborze szefa ds. systemów bezzałogowych rozważano inne kandydatury z doświadczeniem w tej dziedzinie, ale ostateczna decyzja miała mieć charakter polityczny. Onet przypomina, że gen. Bodnar ukończył Oficerską Szkołę Samochodową w Pile, pełnił funkcje logistyczne, pracował jako szef sekretariatu dowódcy Sił Powietrznych oraz kierował pionami w Dowództwie Generalnym i Operacyjnym.

Portal opisuje również kulisy awansu generalskiego, który płk Mirosław Bodnar otrzymał 14 sierpnia 2024 r. Zdaniem źródeł z Pałacu Prezydenckiego, o nominację u prezydenta Andrzeja Dudy osobiście zabiegał minister Władysław Kosiniak-Kamysz, mimo że przeciwne wnioskowi miało być Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.