Do zdarzenia doszło przy ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim.

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Przebieg tragedii. Wstępne ustalenia służb

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb w poniedziałek 21 września przed godziną 15.30. Służby zostały poinformowane o zderzeniu autobusu z hulajnogą elektryczną.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył w znajdujący się na nim autobus – powiedział tvn24.pl młodszy aspirant Kamil Smoliński z Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

Jak podaje policja, kierowca autobusu był trzeźwy.

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Tragiczny finał zderzenia hulajnogi elektrycznej z autobusem

Na miejscu wypadku pojawili się również strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Nakle nad Notecią. W momencie przybycia służb dziecko znajdowało się pod pojazdem. Z relacji oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej młodszego brygadiera Bartosza Walkowiaka, cytowanego przez tvn24.pl, po wydobyciu chłopca okazało się, że odniesione obrażenia uniemożliwiają podjęcie czynności ratowniczych – odstąpiono od nich, a śmierć 13-latka potwierdził wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

Policjanci wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności wypadku.