Zachodnia, południowa i częściowo centralna Europa pozostają w zasięgu wyżu znad północno-zachodniego Atlantyku – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska znajduje się pod wpływem rozległej zatoki niżowej związanej z ośrodkiem nad Białorusią i Rosją. Po południu krańce zachodnie kraju dostaną się w zasięg klina wspomnianego wyżu. Z północnego zachodu i północy napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Reklama Reklama

Prognoza pogody na wtorek. Chłodno, a w górach możliwe opady śniegu

We wtorek spodziewać należy się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe także burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15 mm, w rejonie Karpat od 15 mm do 25 mm. W Tatrach i na szczytach Beskidów mogą wystąpić opady śniegu. W Tatrach miejscami możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 18 cm.

Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 12 st. C miejscami na południu, około 15 st. C w centrum i na wschodzie, do 18 st. C w północno-zachodniej części kraju. Nieco chłodniej jedynie na terenach podgórskich od 9 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na obszarach podgórskich porywy do 55 km/h, w części wschodniej rejonu nadmorskiego okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy również do 65 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, które powodować mogą zawieje i zamiecie śnieżne. W Sudetach porywy początkowo do 90 km/h, stopniowo słabnące do 60 km/h.

W nocy z wtorku na środę IMGW prognozuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia możliwe miejscami głównie na zachodzie oraz przejściowo także w centrum. Miejscami wystąpić mogą przelotne opady deszczu. W Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Wysokość opadów na północy kraju, a także w rejonie Karpat od 10 mm do 15 mm.

Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 6 st. C do 11 st. C. Nieco chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie termometry pokażą 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, głównie na północy oraz południu porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, przeważnie północno-zachodni i północny, na zachodzie i południu również zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące w Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.

Środa z przelotnymi opadami deszczu. W Tatrach nadal możliwe opady śniegu

W środę spodziewać należy się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i w centrum krótkotrwałych rozpogodzeń. Wystąpić też mogą przelotne opady deszczu. W Tatrach prognozowane są opady śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północnym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 18 st. C w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, lokalnie około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu okresami dość silny, miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni, w rejonie nadmorskim północny. W Bieszczadach porywy wiatru do 55 km/h.

Prognoza pogody na kolejne dni. Kiedy zrobi się cieplej?

Podobnej pogody, jak wynika z prognoz IMGW, trzeba spodziewać się aż do soboty 26 września.

Już od niedzieli IMGW prognozuje wzrost temperatur Foto: IMGW

Jednak już w niedzielę 27 września w całej Polsce zrobi się nieco cieplej. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na północnym wschodzie do 21 st. C na południowym zachodzie. Chłodniej będzie jedynie na krańcach zachodnich – tam maksymalnie 15 st. C. Kolejne dni przyniosą jeszcze wyższe temperatury. We wtorek 29 września na południowym zachodzie maksymalnie 26 st. C.

Czytaj więcej Kraj Dzień bez Samochodu. Bezpłatna podróż możliwa nie tylko komunikacją miejską Już we wtorek 22 września po raz kolejny obchodzić będziemy w Polsce Dzień bez Samochodu. W związku z tym pasażerowie komunikacji miejskiej w Warsz...

Pogoda dla Warszawy: Duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i 16 st. C

We wtorek 22 września w Warszawie IMGW prognozuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Pojawić mogą się przelotne opady deszczu, możliwa jest również burza. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W nocy z wtorku na środę wystąpi zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni.

W środę 23 września w stolicy nadal umiarkowane i duże zachmurzenie. Spodziewać należy się przelotnych opadów deszczu. Maksymalnie na termometrach 16 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.