Zachodnia, południowa i częściowo centralna Europa pozostają w zasięgu wyżu znad północno-zachodniego Atlantyku – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże. Polska znajduje się pod wpływem rozległej zatoki niżowej związanej z ośrodkiem nad Białorusią i Rosją. Po południu krańce zachodnie kraju dostaną się w zasięg klina wspomnianego wyżu. Z północnego zachodu i północy napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Czytaj więcej

9-latek znalazł na Zamku w Czersku monetę z 1624 r.
Turystyka
9-latek zwiedzał zamek w Czersku. Znalazł monetę z XVII wieku. „Prawdziwy skarb”

Prognoza pogody na wtorek. Chłodno, a w górach możliwe opady śniegu

We wtorek spodziewać należy się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie dnia na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Wystąpią przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe także burze. Wysokość opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 15 mm, w rejonie Karpat od 15 mm do 25 mm. W Tatrach i na szczytach Beskidów mogą wystąpić opady śniegu. W Tatrach miejscami możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 18 cm.

Maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 12 st. C miejscami na południu, około 15 st. C w centrum i na wschodzie, do 18 st. C w północno-zachodniej części kraju. Nieco chłodniej jedynie na terenach podgórskich od 9 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na obszarach podgórskich porywy do 55 km/h, w części wschodniej rejonu nadmorskiego okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy również do 65 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, które powodować mogą zawieje i zamiecie śnieżne. W Sudetach porywy początkowo do 90 km/h, stopniowo słabnące do 60 km/h.

W nocy z wtorku na środę IMGW prognozuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia możliwe miejscami głównie na zachodzie oraz przejściowo także w centrum. Miejscami wystąpić mogą przelotne opady deszczu. W Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Wysokość opadów na północy kraju, a także w rejonie Karpat od 10 mm do 15 mm.

Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 6 st. C do 11 st. C. Nieco chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie termometry pokażą 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, głównie na północy oraz południu porywisty, w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, przeważnie północno-zachodni i północny, na zachodzie i południu również zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące w Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.

Czytaj więcej

20 października seniorzy, w ramach promocyjnych biletów, będą mogli podróżować pociągami PKP Interci
Transport
Tylko 10 zł za bilet na pociąg dla seniora. PKP Intercity ogłosiło nową promocję

Środa z przelotnymi opadami deszczu. W Tatrach nadal możliwe opady śniegu

W środę spodziewać należy się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i w centrum krótkotrwałych rozpogodzeń. Wystąpić też mogą przelotne opady deszczu. W Tatrach prognozowane są opady śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północnym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 18 st. C w północno-zachodniej części kraju. Chłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, lokalnie około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu okresami dość silny, miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju oraz na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i zachodni, w rejonie nadmorskim północny. W Bieszczadach porywy wiatru do 55 km/h.

Czytaj więcej

Fruczak gołąbek coraz częściej pojawia się w Polsce
Nauka
Fruczak gołąbek to nowy „polski koliber”. Gdy podleci, warto zachować spokój

Prognoza pogody na kolejne dni. Kiedy zrobi się cieplej?

Podobnej pogody, jak wynika z prognoz IMGW, trzeba spodziewać się aż do soboty 26 września.

Już od niedzieli IMGW prognozuje wzrost temperatur

Już od niedzieli IMGW prognozuje wzrost temperatur

Foto: IMGW

Jednak już w niedzielę 27 września w całej Polsce zrobi się nieco cieplej. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na północnym wschodzie do 21 st. C na południowym zachodzie. Chłodniej będzie jedynie na krańcach zachodnich – tam maksymalnie 15 st. C. Kolejne dni przyniosą jeszcze wyższe temperatury. We wtorek 29 września na południowym zachodzie maksymalnie 26 st. C.

Czytaj więcej

22 września komunikacja miejska w Warszawie będzie bezpłatna
Kraj
Dzień bez Samochodu. Bezpłatna podróż możliwa nie tylko komunikacją miejską

Pogoda dla Warszawy: Duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i 16 st. C

We wtorek 22 września w Warszawie IMGW prognozuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Pojawić mogą się przelotne opady deszczu, możliwa jest również burza. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W nocy z wtorku na środę wystąpi zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo możliwe będą słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni.

W środę 23 września w stolicy nadal umiarkowane i duże zachmurzenie. Spodziewać należy się przelotnych opadów deszczu. Maksymalnie na termometrach 16 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.