Do śmiertelnego potrącenia doszło w poniedziałek rano w miejscowości Pszczółki w powiecie gdańskim. Pociąg osobowy potrącił dziewczynkę. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili jej zgon.
Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godz. 8.20. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Na razie nie ustalono wieku dziecka.
Jak przekazał Przemysław Zieliński z PKP PLK, do zdarzenia doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.
W wypadku uczestniczył pociąg osobowy Polregio kursujący na trasie Gdynia Główna–Tczew.
W związku z wypadkiem wstrzymano ruch kolejowy na odcinku między Tczewem a Pszczółkami. Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności tragicznego zdarzenia.
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