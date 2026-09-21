Do śmiertelnego potrącenia doszło w poniedziałek rano w miejscowości Pszczółki w powiecie gdańskim. Pociąg osobowy potrącił dziewczynkę. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili jej zgon.

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Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około godz. 8.20. Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Na razie nie ustalono wieku dziecka.

Pociąg Polregio śmiertelnie potrącił dziewczynkę

Jak przekazał Przemysław Zieliński z PKP PLK, do zdarzenia doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.

W wypadku uczestniczył pociąg osobowy Polregio kursujący na trasie Gdynia Główna–Tczew.

Wstrzymany ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami

W związku z wypadkiem wstrzymano ruch kolejowy na odcinku między Tczewem a Pszczółkami. Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności tragicznego zdarzenia.