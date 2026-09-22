„To ciąg dalszy sprawy młodych osób aktywnych w neonazistowskich i ekstremistycznych grupach w sieci. W ostatnim wpisie pisaliśmy, że sprawa jest rozwojowa. I jest Wspólnie z Prokuraturą Krajową docieramy do kolejnych osób. Ustalamy też, kto mógł je radykalizować i inspirować” - czytamy w komunikacie ABW umieszczonym w serwisie X.

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Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych: Młodzi ludzie w Polsce fascynują się neonazizmem, faszyzmem

O tym, że zatrzymany został 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich poinformował rzeczniki prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

„Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginać miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego” - napisał Dobrzyński w serwisie X. Z informacji przekazanych przez rzecznika wynika, że młody mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

W ubiegłym tygodniu ABW wraz z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała dwóch 16-latków – w sprawie tej zabezpieczono urządzenia, na których znaleziono informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim. Wśród zabezpieczonych treści były też materiały dotyczące m.in. zamachów terrorystycznych.

- To jest przerażające – mówił w rozmowie z TVN24 Dobrzyński. - ABW już wielokrotnie biła na alarm, sytuacja jest naprawdę niepokojąca. Młodzi ludzie fascynują się neonazizmem, faszyzmem, są antysemitami i szykują się do zamachów w Polsce – dodał.

Waldemar Żurek: Nie ma taryfy ulgowej dla faszyzmu w Polsce

O zatrzymaniu napisał też na swoim profilu w serwisie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

„Nie ma i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla faszyzmu, nienawiści i planowania krwawych zamachów w Polsce. ABW we współpracy z prokuratorem zatrzymała Pawła G., który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. W jego domu zabezpieczono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę” - czytamy we wpisie prokuratora generalnego.

„Kto podnosi rękę na bezpieczeństwo Polaków, spotka się z całą surowością prawa. Bezpieczeństwo to nie jest obszar do kompromisów. To fundament naszej wspólnoty” - dodał Żurek.

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